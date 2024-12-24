https://ria.ru/20241224/plennyy-1990921320.html

Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный

Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2024

Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный

Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:29:00+03:00

2024-12-24T03:29:00+03:00

2024-12-24T03:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.Салия и всех новобранцев bз-за плохой подготовки в учебной части после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ отправили на неделю на повторное обучение на полигон."Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241223/plennyy-1990777806.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины