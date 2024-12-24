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Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 24.12.2024 (обновлено: 03:40 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/plennyy-1990921320.html
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2024
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный
Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:29:00+03:00
2024-12-24T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.Салия и всех новобранцев bз-за плохой подготовки в учебной части после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ отправили на неделю на повторное обучение на полигон."Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241223/plennyy-1990777806.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный

Пленный боец ВСУ: из батальона 71 бригады за неделю дезертировали 22 солдата

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.
Салия и всех новобранцев bз-за плохой подготовки в учебной части после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ отправили на неделю на повторное обучение на полигон.
"Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию", — рассказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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