https://ria.ru/20241224/plennyy-1990921320.html
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2024
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный
Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:29:00+03:00
2024-12-24T03:29:00+03:00
2024-12-24T03:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.Салия и всех новобранцев bз-за плохой подготовки в учебной части после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ отправили на неделю на повторное обучение на полигон."Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241223/plennyy-1990777806.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, сообщил пленный
Пленный боец ВСУ: из батальона 71 бригады за неделю дезертировали 22 солдата