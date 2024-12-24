https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html

Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России

Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России - РИА Новости, 24.12.2024

Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России

Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы не быть уничтоженными своими же... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:56:00+03:00

2024-12-24T05:56:00+03:00

2024-12-24T07:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы не быть уничтоженными своими же подразделениями, рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным "Жак". "Как правило, люди, которые осознанно желают вступить в отряд либо прекратить противодействие, они дожидаются подхода штурмовых групп. Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это все происходит через боевой процесс, но в любом случае - это намного лучше, чем просто умереть в очередном "мясном" штурме по "указiвке" (указке - ред.) Зеленского или кого-либо еще", - рассказал агентству замполит с позывным "Жак". По его словам, вариантов сдачи в плен в современном конфликте не большое количество, так как линия фронта насыщена выносными камерами, тепловизорами, коптерами, и другими средствами обнаружения. Данная ситуация не позволяет сдаваться в плен военнослужащим ВСУ традиционным поднятием белого флага на линии боевого соприкосновения, с последующим передвижением на противоположные позиции, так как "желающие" будут уничтожены своими же, соседними подразделениями. Как утверждает замполит, известно много случаев в ВСУ, при которых желающих сдаться в плен уничтожали их же сослуживцы на линии боевого соприкосновения по пути следования к российским позициям. Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным и мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой правящего украинского режима.

https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html

https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html

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украина, вооруженные силы украины