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Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 24.12.2024 (обновлено: 07:53 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html
Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России
Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России - РИА Новости, 24.12.2024
Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России
Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы не быть уничтоженными своими же... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:56:00+03:00
2024-12-24T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы не быть уничтоженными своими же подразделениями, рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным "Жак". "Как правило, люди, которые осознанно желают вступить в отряд либо прекратить противодействие, они дожидаются подхода штурмовых групп. Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это все происходит через боевой процесс, но в любом случае - это намного лучше, чем просто умереть в очередном "мясном" штурме по "указiвке" (указке - ред.) Зеленского или кого-либо еще", - рассказал агентству замполит с позывным "Жак". По его словам, вариантов сдачи в плен в современном конфликте не большое количество, так как линия фронта насыщена выносными камерами, тепловизорами, коптерами, и другими средствами обнаружения. Данная ситуация не позволяет сдаваться в плен военнослужащим ВСУ традиционным поднятием белого флага на линии боевого соприкосновения, с последующим передвижением на противоположные позиции, так как "желающие" будут уничтожены своими же, соседними подразделениями. Как утверждает замполит, известно много случаев в ВСУ, при которых желающих сдаться в плен уничтожали их же сослуживцы на линии боевого соприкосновения по пути следования к российским позициям. Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным и мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой правящего украинского режима.
https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html
https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Доброволец рассказал, как солдаты ВСУ сдаются в плен штурмовикам ВС России

Солдаты ВСУ сдаются в плен российским штурмовикам, используя прямой контакт

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы не быть уничтоженными своими же подразделениями, рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным "Жак".
"Как правило, люди, которые осознанно желают вступить в отряд либо прекратить противодействие, они дожидаются подхода штурмовых групп. Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это все происходит через боевой процесс, но в любом случае - это намного лучше, чем просто умереть в очередном "мясном" штурме по "указiвке" (указке - ред.) Зеленского или кого-либо еще", - рассказал агентству замполит с позывным "Жак".
Военнопленный ВСУ о том, как пытался отсидеться в тылу - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу
21 декабря, 09:51
По его словам, вариантов сдачи в плен в современном конфликте не большое количество, так как линия фронта насыщена выносными камерами, тепловизорами, коптерами, и другими средствами обнаружения. Данная ситуация не позволяет сдаваться в плен военнослужащим ВСУ традиционным поднятием белого флага на линии боевого соприкосновения, с последующим передвижением на противоположные позиции, так как "желающие" будут уничтожены своими же, соседними подразделениями.
Как утверждает замполит, известно много случаев в ВСУ, при которых желающих сдаться в плен уничтожали их же сослуживцы на линии боевого соприкосновения по пути следования к российским позициям.
Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным и мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой правящего украинского режима.
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