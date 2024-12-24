https://ria.ru/20241224/peskov-1990989915.html
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков
Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:44:00+03:00
2024-12-24T13:44:00+03:00
2024-12-24T13:52:00+03:00
политика
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В новогодние праздники - не думаю", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности такого визита.
https://ria.ru/20241223/iran-1990880735.html
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политика, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан
Политика, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков
Песков: визит президента Ирана в Россию в новогодние праздники не планируется