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Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024
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13:44 24.12.2024 (обновлено: 13:52 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/peskov-1990989915.html
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков
Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:44:00+03:00
2024-12-24T13:52:00+03:00
политика
россия
иран
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В новогодние праздники - не думаю", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности такого визита.
https://ria.ru/20241223/iran-1990880735.html
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политика, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан
Политика, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков

Песков: визит президента Ирана в Россию в новогодние праздники не планируется

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В новогодние праздники - не думаю", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности такого визита.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на переговорах с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Россия и Иран достигли стратегических решений по проекту "Север-Юг"
23 декабря, 18:50
 
ПолитикаРоссияИранДмитрий ПесковМасуд Пезешкиан
 
 
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