https://ria.ru/20241224/peskov-1990989915.html

Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков

Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024

Президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники, заявил Песков

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:44:00+03:00

2024-12-24T13:44:00+03:00

2024-12-24T13:52:00+03:00

политика

россия

иран

дмитрий песков

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в новогодние праздники не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В новогодние праздники - не думаю", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности такого визита.

https://ria.ru/20241223/iran-1990880735.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан