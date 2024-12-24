https://ria.ru/20241224/peskov-1990979468.html
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 24.12.2024
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:40:00+03:00
2024-12-24T12:40:00+03:00
2024-12-24T12:45:00+03:00
украина
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет