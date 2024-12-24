https://ria.ru/20241224/peskov-1990979468.html

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 24.12.2024

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:40:00+03:00

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украина

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, дмитрий песков