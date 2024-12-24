Полезная и рассыпчатая: шеф-повар рассказал, как правильно варить перловку
© iStock.com / Ann_ZhuravlevaПерловая каша с мясом
© iStock.com / Ann_Zhuravleva
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перловая каша может дополнить основное блюдом или стать сытным гарниром. Как правильно варить перловку, чтобы она получилась рассыпчатой, нужно ли предварительно замачивать крупу, сколько времени готовить, способы приготовления на воде или бульоне, в кастрюле и мультиварке, советы экспертов по выбору – в материале РИА Новости.
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Как варить перловку
Перловка – это полезный, очень вкусный продукт. Одна из самых недорогих и распространенных видов круп. Рассыпчатые зерна могут выступать питательным основным блюдом или сытным гарниром, перловку добавляют в суп, заменяют ей рис в плове и дополняют ею салаты.
Выбор перловой крупы
Перловка богата витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР, аминокислотами, железом, калием, кальцием, фосфором, клетчаткой и служит источником сложных углеводов. “Правила для выбора круп, в том числе перловки, идентичны, – говорят эксперты Донского филиала ФГБУ "ЦОК АПК". – Основываясь на систематических исследованиях пищевой безопасности различных продуктов питания, специалисты по выборе перловой крупы рекомендуют:
- в первую очередь обращать внимание на внешний вид и запах крупы, она должна иметь соответствующий цвет – от светло-кремового до желтоватого оттенка, не иметь в составе разбитых зерен, примесей и посторонних вкраплений;
- уделить внимание упаковке: она должна иметь соответствующую маркировку и подробные данные о производителе;
- хранить крупу в строгом соответствии с рекомендациями, т.к. высокая влажность и вредители – долгоносики, хрущаки, мукоеды, зерновая моль и другие – могут испортить любую крупу.
По словам специалистов, крупу перед применением можно обработать температурой в духовке или в морозилке.
© iStock.com / Basilios1Перловая крупа
© iStock.com / Basilios1
Перловая крупа
“Чтобы крупы сохранялись долго при соблюдении условий хранения как в потребительской упаковке, так и в мешках, важно обеспечить влажность воздуха не выше 70 % и поддерживать температуру в пределах до 10 C”, – уточняют эксперты.
Пропорции при варке
Пропорции могут отличаться в зависимости от желаемой текстуры крупы. Классические: один стакан перловки на три-четыре стакана жидкости.
Но если нужна более мягкая текстура, например, для приготовления каши, то можно увеличить количество воды до пяти стаканов.
Но если нужна более мягкая текстура, например, для приготовления каши, то можно увеличить количество воды до пяти стаканов.
© iStock.com / SvittlanaПерловая каша
© iStock.com / Svittlana
Перловая каша
Сколько варить перловку
В зависимости от метода варки и предварительной подготовки крупы, готовится перловка разное время. Зураб Чабукиани, повар грузинской кухни, владелец кулинарного Ютуб канала "Кухня с Акцентом" отмечает, что перловая крупа готовится:
- с замачиванием – 40-50 минут;
- без замачивания – 1,5-2 часа, в зависимости от свежести и размера;
- в мультиварке или скороварке – примерно 30 минут.
Важно проверять готовность перловки, чтобы добиться необходимой консистенции.
Подготовка к варке
Этапы подготовки крупы к приготовлению:
- Промывание. По словам кулинара, это очень важный шаг. Нужно тщательно промыть крупу несколько раз под проточной водой, чтобы удалить пыль и крахмал.
- Замачивание. Необходимо залить перловку холодной водой (1:2) и оставить на ночь. Это сократит время варки и сделает крупу намного мягче.
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Варка перловки
Готовить рассыпчатую перловую крупу можно разными способами. Зураб Чабукиани рассказал, как варить перловку.
На воде
Крупу можно приготовить на воде с предварительным замачиванием или без него. “Если вы заранее замочили крупу, то промытую перловку варите в пропорции 1:3. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте под крышкой около 40 минут”, – говорит эксперт.
© iStock.com / Papaika10Перловая каша в горшочке
© iStock.com / Papaika10
Перловая каша в горшочке
Если варить без замачивания, то необходимо залить крупу водой (1:4), довести до кипения и варить на медленном огне 1,5-2 часа. “В процессе варки нужно пробовать кашу. Так как в зависимости от размера или свежести, время приготовления может сократиться или возрасти”, – поясняет Зураб Чабукиани.
На молоке
Чтобы сварить блюдо из перловки на молоке, нужно:
- Замочить крупу на ночь, промыть.
- Варить в воде (1:2) до полуготовности, слить воду и залить горячим молоком (1:1).
- Добавить сахар и щепотку соли, варить ещё 20 минут.
© iStock.com / TomekD76Молоко в кастрюле
© iStock.com / TomekD76
Молоко в кастрюле
На бульоне
Можно в процессе приготовления залить крупу не только водой и молоком, но и бульоном. Это придаст блюду особый вкус. Для этого эксперт советует подготовить крупу, как описано выше, залить мясным, куриным или овощным бульоном (1:3) и варить до готовности, добавив специи и зелень.
В пакетиках
Во многих магазинах продается перловка, расфасованная в порционные пакетики. Это удобно, когда нужно приготовить немного гарнира. Для этого необходимо:
- Пакетики с перловкой опустить в кипящую воду, добавить соль.
- Варить 45-50 минут.
Часто на упаковке есть инструкция по приготовлению. В этом случае готовить нужно, следуя инструкциям.
В кастрюле
Важно использовать кастрюлю с толстым дном для равномерного нагрева. Промыть крупу, залить водой в пропорции 1: 3, довести до кипения и варить на медленном огне, периодически помешивая около 40-50 минут.
© iStock.com / nata_vkusideyПерловая каша с грибами
© iStock.com / nata_vkusidey
Перловая каша с грибами
В мультиварке
Часто нет возможности стоять у плиты и следить за процессом приготовления. Для тех, кто не хочет тратить время на готовку, существуют незаменимые кухонные помощники – мультиварки. Для того, чтобы сварить перловку, в этом случае потребуется:
- Замоченную перловку поместить в чашу мультиварки.
- Добавить воду (1:3), установить режим "Крупы" или "Каша" на 25-30 минут.
В микроволновке
Не все знают, что микроволновая печь может не только разогревать готовые блюда и размораживать продукты, но и готовить. Чтобы сварить в ней крупу необходимо:
- Промыть перловку, залить ее горячей водой (1:4) в глубокой посуде.
- Готовить на максимальной мощности 10 минут, затем уменьшить мощность и продолжать варить еще 20-30 минут, проверяя готовность.
Но, по словам повара, все зависит от мощности микроволновки.
© iStock.com / adrian825Девушка разогревает еду в микроволновке
© iStock.com / adrian825
Девушка разогревает еду в микроволновке
Советы шеф-повара
Зураб Чабукиани поделился несколькими секретами из личного опыта:
- В готовую перловку лучше добавлять сливочное или растительное масло для улучшения вкуса и текстуры. Особенно оно подходит перловке, так как делает вкус мягче и приятнее.
- Использовать лавровый лист, чеснок или травы при варке на бульоне для насыщенности вкуса. Это придаст пикантности и яркости перловке.
- Солить воду в конце варки, это поможет избежать затвердевания зерна.
- Не переставать экспериментировать. Использовать перловку как гарнир, основу для супов или даже салатов.
Учитывая вышеперечисленные секреты, перловка станет вкусным и полезным дополнением к рациону.
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