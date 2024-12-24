https://ria.ru/20241224/perlovka-1991004640.html

Полезная и рассыпчатая: шеф-повар рассказал, как правильно варить перловку

Как правильно варить перловку: сколько по времени, пропорции воды и крупы

Полезная и рассыпчатая: шеф-повар рассказал, как правильно варить перловку

Перловая каша может дополнить основное блюдом или стать сытным гарниром. Как правильно варить перловку, чтобы она получилась рассыпчатой, нужно ли... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:06:00+03:00

2024-12-24T15:06:00+03:00

2024-12-24T15:06:00+03:00

простые рецепты

перловая каша

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перловая каша может дополнить основное блюдом или стать сытным гарниром. Как правильно варить перловку, чтобы она получилась рассыпчатой, нужно ли предварительно замачивать крупу, сколько времени готовить, способы приготовления на воде или бульоне, в кастрюле и мультиварке, советы экспертов по выбору – в материале РИА Новости.Как варить перловкуПерловка – это полезный, очень вкусный продукт. Одна из самых недорогих и распространенных видов круп. Рассыпчатые зерна могут выступать питательным основным блюдом или сытным гарниром, перловку добавляют в суп, заменяют ей рис в плове и дополняют ею салаты.Выбор перловой крупыПерловка богата витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР, аминокислотами, железом, калием, кальцием, фосфором, клетчаткой и служит источником сложных углеводов. “Правила для выбора круп, в том числе перловки, идентичны, – говорят эксперты Донского филиала ФГБУ "ЦОК АПК". – Основываясь на систематических исследованиях пищевой безопасности различных продуктов питания, специалисты по выборе перловой крупы рекомендуют:По словам специалистов, крупу перед применением можно обработать температурой в духовке или в морозилке.“Чтобы крупы сохранялись долго при соблюдении условий хранения как в потребительской упаковке, так и в мешках, важно обеспечить влажность воздуха не выше 70 % и поддерживать температуру в пределах до 10 C”, – уточняют эксперты.Пропорции при варкеПропорции могут отличаться в зависимости от желаемой текстуры крупы. Классические: один стакан перловки на три-четыре стакана жидкости.Но если нужна более мягкая текстура, например, для приготовления каши, то можно увеличить количество воды до пяти стаканов.Сколько варить перловкуВ зависимости от метода варки и предварительной подготовки крупы, готовится перловка разное время. Зураб Чабукиани, повар грузинской кухни, владелец кулинарного Ютуб канала "Кухня с Акцентом" отмечает, что перловая крупа готовится:Важно проверять готовность перловки, чтобы добиться необходимой консистенции.Подготовка к варкеЭтапы подготовки крупы к приготовлению:Варка перловкиГотовить рассыпчатую перловую крупу можно разными способами. Зураб Чабукиани рассказал, как варить перловку.На водеКрупу можно приготовить на воде с предварительным замачиванием или без него. “Если вы заранее замочили крупу, то промытую перловку варите в пропорции 1:3. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте под крышкой около 40 минут”, – говорит эксперт.Если варить без замачивания, то необходимо залить крупу водой (1:4), довести до кипения и варить на медленном огне 1,5-2 часа. “В процессе варки нужно пробовать кашу. Так как в зависимости от размера или свежести, время приготовления может сократиться или возрасти”, – поясняет Зураб Чабукиани.На молокеЧтобы сварить блюдо из перловки на молоке, нужно:На бульонеМожно в процессе приготовления залить крупу не только водой и молоком, но и бульоном. Это придаст блюду особый вкус. Для этого эксперт советует подготовить крупу, как описано выше, залить мясным, куриным или овощным бульоном (1:3) и варить до готовности, добавив специи и зелень.В пакетикахВо многих магазинах продается перловка, расфасованная в порционные пакетики. Это удобно, когда нужно приготовить немного гарнира. Для этого необходимо:Часто на упаковке есть инструкция по приготовлению. В этом случае готовить нужно, следуя инструкциям.В кастрюлеВажно использовать кастрюлю с толстым дном для равномерного нагрева. Промыть крупу, залить водой в пропорции 1: 3, довести до кипения и варить на медленном огне, периодически помешивая около 40-50 минут.В мультиваркеЧасто нет возможности стоять у плиты и следить за процессом приготовления. Для тех, кто не хочет тратить время на готовку, существуют незаменимые кухонные помощники – мультиварки. Для того, чтобы сварить перловку, в этом случае потребуется:В микроволновкеНе все знают, что микроволновая печь может не только разогревать готовые блюда и размораживать продукты, но и готовить. Чтобы сварить в ней крупу необходимо:Но, по словам повара, все зависит от мощности микроволновки.Советы шеф-повараЗураб Чабукиани поделился несколькими секретами из личного опыта:Учитывая вышеперечисленные секреты, перловка станет вкусным и полезным дополнением к рациону.

https://ria.ru/20241220/ukha-1804288511.html

https://ria.ru/20241211/kinoa-1861550051.html

https://ria.ru/20240919/perets-1971850330.html

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простые рецепты, перловая каша