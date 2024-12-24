https://ria.ru/20241224/perevorot-1990922431.html

Зурабишвили сделала угрожающее заявление

Зурабишвили сделала угрожающее заявление - РИА Новости, 24.12.2024

Зурабишвили сделала угрожающее заявление

Президент Грузии пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" свержением, если та не договорится с оппозицией по поводу назначения новых парламентских выборов, РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:07:00+03:00

2024-12-24T04:07:00+03:00

2024-12-24T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Грузии пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" свержением, если та не договорится с оппозицией по поводу назначения новых парламентских выборов, об этом она заявила в своем видеообращении."Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант — мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет", — приводит ее слова Interpressnews.По словам Зурабишвили, отказ Конституционного суда принять и рассмотреть иск о победе "Грузинской мечты" создало "новую антиконституционную ситуацию"."Кризис достиг такой стадии, что другого пути у нас не осталось. И мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать этот кризис, прежде чем он достигнет таких масштабов. Это были судебные процессы, но мы не достигли результата из-за печального состояния наших судов", — заявила она.Парламент Грузии 14 декабря выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Инаугурация должна пройти 29 декабря.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

https://ria.ru/20241220/gruziya-1990388959.html

https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html

https://ria.ru/20241029/pushkov-1980777128.html

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в мире, грузия, михаил кавелашвили, протесты в грузии — 2024