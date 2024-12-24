https://ria.ru/20241224/peregovory-1990997912.html
Матвиенко предсказала начало переговоров по Украине в 2025 году
Матвиенко предсказала начало переговоров по Украине в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2024
Матвиенко предсказала начало переговоров по Украине в 2025 году
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, он будет непростым. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:15:00+03:00
2024-12-24T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, он будет непростым."Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025 - ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович (Путин), что политика – это поиск компромиссов. И переговоры - это поиск компромиссов", - сказала спикер в ходе встречи с журналистами.По ее словам, безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия.Россия в ходе переговорного процесса, если он начнется, ни на йоту не отступит от защиты своих национальных интересов, минских соглашений больше не будет, заявила Матвиенко."Ни у кого не должно быть сомнения. И президент РФ (Владимир Путин) неоднократно о них говорил. В том числе на коллегии МИД в июне еще раз подтвердил. И стамбульские договоренности, которые были сорваны, - в них заложена основа, база наших подходов. Я не буду повторять, вы их прекрасно знаете. Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим", - сказала политик журналистам.По ее словам, "все остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы"."И мы неоднократно говорили, мы в любое время готовы сесть за стол переговоров. Но то, что мы прошли с минскими соглашениями, - больше повторения не будет", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20241224/ritter-1990998738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, валентина матвиенко, в мире
Украина, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Матвиенко предсказала начало переговоров по Украине в 2025 году
Матвиенко считает, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, он будет непростым.
"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025 - ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович (Путин), что политика – это поиск компромиссов. И переговоры - это поиск компромиссов", - сказала спикер в ходе встречи с журналистами.
По ее словам, безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия
.
Россия в ходе переговорного процесса, если он начнется, ни на йоту не отступит от защиты своих национальных интересов, минских соглашений больше не будет, заявила Матвиенко.
"Ни у кого не должно быть сомнения. И президент РФ (Владимир Путин) неоднократно о них говорил. В том числе на коллегии МИД в июне еще раз подтвердил. И стамбульские договоренности, которые были сорваны, - в них заложена основа, база наших подходов. Я не буду повторять, вы их прекрасно знаете. Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим", - сказала политик журналистам.
По ее словам, "все остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы".
"И мы неоднократно говорили, мы в любое время готовы сесть за стол переговоров. Но то, что мы прошли с минскими соглашениями, - больше повторения не будет", - заключила Матвиенко.