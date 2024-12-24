https://ria.ru/20241224/pentagon-1990952217.html
Ртищев: США не раскрывают партнерам цели биологических экспериментов
Ртищев: США не раскрывают партнерам цели биологических экспериментов - РИА Новости, 24.12.2024
Ртищев: США не раскрывают партнерам цели биологических экспериментов
США не раскрывают перед партнерами цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:42:00+03:00
2024-12-24T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США не раскрывают перед партнерами цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он сообщил, что для организации военно-биологических исследований Пентагон использует, в том числе, существующие инфраструктуру и потенциал африканских стран. "Заказчиками работ в интересах военного ведомства являются управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент. Основными потребителями результатов исследований выступают медицинский НИИ инфекционных болезней и армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США. При этом Соединенные Штаты не раскрывают конечные цели проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952077.html
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алексей ртищев, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, вооруженные силы рф, в мире
Алексей Ртищев, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Вооруженные силы РФ, В мире
Ртищев: США не раскрывают партнерам цели биологических экспериментов
Ртищев: США не раскрывают партнерам цели военно-биологических экспериментов