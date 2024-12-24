Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/pentagon-1990950616.html
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
Болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями, а американские фармкомпании – выгодоприобретателями, сообщил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:35:00+03:00
2024-12-24T10:35:00+03:00
каир (город)
алексей ртищев
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
военно-морские силы сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921430367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d3449ad84215139b092de4805bd5d93.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями, а американские фармкомпании – выгодоприобретателями, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. "Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сказал Ртищев на брифинге. В качестве примеров он привёл жёлтую лихорадку, оспу обезьян и лихорадку долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988302832.html
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921430367_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_37bfeb26fd5b1ecba6d0d33be5b20eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каир (город), алексей ртищев, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, военно-морские силы сша, в мире
Каир (город), Алексей Ртищев, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, Военно-морские силы США, В мире
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями

Ртищев: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями, а американские фармкомпании – выгодоприобретателями, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев.
"Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сказал Ртищев на брифинге.
В качестве примеров он привёл жёлтую лихорадку, оспу обезьян и лихорадку долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.
Боевики в Хаме - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
США пытаются найти химическое оружие в Сирии, заявил Пентагон
10 декабря, 05:29
 
Каир (город)Алексей РтищевМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФВоенно-морские силы СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала