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Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
Болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями, а американские фармкомпании – выгодоприобретателями, сообщил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:35:00+03:00
2024-12-24T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями, а американские фармкомпании – выгодоприобретателями, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. "Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сказал Ртищев на брифинге. В качестве примеров он привёл жёлтую лихорадку, оспу обезьян и лихорадку долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.
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каир (город), алексей ртищев, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, военно-морские силы сша, в мире
Каир (город), Алексей Ртищев, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, Военно-морские силы США, В мире
Минобороны: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
Ртищев: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями