https://ria.ru/20241224/pensii-1990915910.html
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь - РИА Новости, 24.12.2024
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь
Пенсии за январь части россиян будут выплачены досрочно – до 28 декабря, сообщает Telegram-канал Социального фонда России. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:43:00+03:00
2024-12-24T00:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пенсии за январь части россиян будут выплачены досрочно – до 28 декабря, сообщает Telegram-канал Социального фонда России.Как пояснили в СФР, январские пенсии получат те, кому их должны были выплатить в даты, выпадающие на новогодние праздники с 1 по 9 января.Отмечается, что с 10 января доставка через банки возобновится по стандартному графику. Досрочно будут выплачены все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Те, кому пенсии доставляет Почта России, получат деньги по графику. Доставка пенсий на дом начнется с 3 января.При этом досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере, отметили в СФР.
https://ria.ru/20241223/pensii-1990903373.html
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общество, россия, почта россии
Общество, Россия, Почта России
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь
Соцфонд: часть пенсионеров досрочно получат пенсии за январь до 28 декабря