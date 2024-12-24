Рейтинг@Mail.ru
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 24.12.2024 (обновлено: 08:25 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pensii-1990915910.html
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь - РИА Новости, 24.12.2024
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь
Пенсии за январь части россиян будут выплачены досрочно – до 28 декабря, сообщает Telegram-канал Социального фонда России. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:43:00+03:00
2024-12-24T08:25:00+03:00
общество
россия
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149050/33/1490503336_0:141:2517:1556_1920x0_80_0_0_81a028f5da9db65c6922a4d1dc21e811.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пенсии за январь части россиян будут выплачены досрочно – до 28 декабря, сообщает Telegram-канал Социального фонда России.Как пояснили в СФР, январские пенсии получат те, кому их должны были выплатить в даты, выпадающие на новогодние праздники с 1 по 9 января.Отмечается, что с 10 января доставка через банки возобновится по стандартному графику. Досрочно будут выплачены все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Те, кому пенсии доставляет Почта России, получат деньги по графику. Доставка пенсий на дом начнется с 3 января.При этом досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере, отметили в СФР.
https://ria.ru/20241223/pensii-1990903373.html
https://ria.ru/20241222/doplaty-1990665895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149050/33/1490503336_63:0:2350:1715_1920x0_80_0_0_ac2cba848ea3386f52b20e8f30a38ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, почта россии
Общество, Россия, Почта России
Россиянам сообщили, когда они получат пенсии за январь

Соцфонд: часть пенсионеров досрочно получат пенсии за январь до 28 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пенсии за январь части россиян будут выплачены досрочно – до 28 декабря, сообщает Telegram-канал Социального фонда России.
Как пояснили в СФР, январские пенсии получат те, кому их должны были выплатить в даты, выпадающие на новогодние праздники с 1 по 9 января.
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Россиянам досрочно выплатят часть пенсий за январь
Вчера, 20:43
Отмечается, что с 10 января доставка через банки возобновится по стандартному графику.
Досрочно будут выплачены все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Те, кому пенсии доставляет Почта России, получат деньги по графику. Доставка пенсий на дом начнется с 3 января.
При этом досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере, отметили в СФР.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям
22 декабря, 02:48
 
ОбществоРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала