https://ria.ru/20241224/panama-1990981761.html

Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале

Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале - РИА Новости, 24.12.2024

Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества, заявил президент Панамы Хосе Рауль... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино в интервью телеканалу CNN. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. "Это проявление грубого исторического невежества. Тридцать первого декабря исполнится 25 лет со дня перехода Панамского канала в руки панамцев", - заявил панамский лидер. В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, панама, панамский канал, сша, дональд трамп