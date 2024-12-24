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Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале - РИА Новости, 24.12.2024
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12:53 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/panama-1990981761.html
Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале
Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале - РИА Новости, 24.12.2024
Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале
Заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества, заявил президент Панамы Хосе Рауль... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:53:00+03:00
2024-12-24T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино в интервью телеканалу CNN. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. "Это проявление грубого исторического невежества. Тридцать первого декабря исполнится 25 лет со дня перехода Панамского канала в руки панамцев", - заявил панамский лидер. В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html
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в мире, панама, панамский канал, сша, дональд трамп
В мире, Панама, Панамский канал, США, Дональд Трамп
Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале

Мулино назвал заявление Трампа о Панамском канале проявлением грубого невежества

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино в интервью телеканалу CNN.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 05:19
"Это проявление грубого исторического невежества. Тридцать первого декабря исполнится 25 лет со дня перехода Панамского канала в руки панамцев", - заявил панамский лидер.
В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
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Вчера, 01:20
 
В миреПанамаПанамский каналСШАДональд Трамп
 
 
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