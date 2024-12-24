В Молдавии открыли памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов
В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов
© Фото опубликовано в Telegram-канале "Солдат Победы"Захоронение румынских солдат, воевавших во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, в селе Ларгуца Кантемирского района
Захоронение румынских солдат, воевавших во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, в селе Ларгуца Кантемирского района
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. В молдавском селе Ларгуца с почестями открыли очередной памятник румынским солдатам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
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"В селе Ларгуца Кантемирского района ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное "кладбище румынских героев" - военнослужащих армии Иона Антонеску, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония пошла с воинскими почестями - в карауле замечен сотрудник МВД, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви - ред.), с традиционным нарушением Закона Республики Молдова о государственном флаге и с обязательным привлечением детей к акции по героизации союзников Гитлера", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что жестокие бои в окрестностях Ларгуцы шли в июне-июле 1941 года. "Имея многократное преимущество в личном составе и технике, румынско-немецкие фашистские войска пытались разгромить советские приграничные части. Несмотря на численный перевес, пограничники и стрелковые полки стойко сдерживали натиск врага, отбивая атаки с колоссальными для захватчиков потерями. Весь "героизм" румын состоял в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери от огня советских войск", - пояснил он.
Ранее Петрович рассказывал РИА Новости, что молдавский народ дорожит памятью о подвиге предков в Великой Отечественной войне, несмотря на попытки властей республики предать его забвению.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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