Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России
Ковальчук: создание "Орешника" доказало лидерство России в области гиперзвука
Кадр видео удара ракетой "Орешник"
Кадр видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью "Известиям".
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"Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример: наше оружие "Орешник" сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы", — сказал он.
Ковальчук подчеркнул, что один из государственных приоритетов связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны.
Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.
В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.
Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.