https://ria.ru/20241224/oreshnik-1991102070.html

Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России

Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России - РИА Новости, 24.12.2024

Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России

Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:33:00+03:00

2024-12-24T20:33:00+03:00

2024-12-24T22:23:00+03:00

новое оружие россии

технологии

россия

украина

днепропетровск

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью "Известиям". "Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример: наше оружие "Орешник" сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы", — сказал он.Ковальчук подчеркнул, что один из государственных приоритетов связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны.Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20241224/knaysl-1991109188.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, днепропетровск, михаил ковальчук, курчатовский институт