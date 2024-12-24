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Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России - РИА Новости, 24.12.2024
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Новое оружие России
 
20:33 24.12.2024 (обновлено: 22:23 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/oreshnik-1991102070.html
Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России
Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России - РИА Новости, 24.12.2024
Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России
Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:33:00+03:00
2024-12-24T22:23:00+03:00
новое оружие россии
технологии
россия
украина
днепропетровск
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью "Известиям". &quot;Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример: наше оружие &quot;Орешник&quot; сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы&quot;, — сказал он.Ковальчук подчеркнул, что один из государственных приоритетов связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны.Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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россия
украина
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технологии, россия, украина, днепропетровск, михаил ковальчук, курчатовский институт
Новое оружие России, Технологии, Россия, Украина, Днепропетровск, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Ковальчук назвал "Орешник" символом технологического лидерства России

Ковальчук: создание "Орешника" доказало лидерство России в области гиперзвука

Кадр видео удара ракетой "Орешник"
Кадр видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Кадр видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создание ракетного комплекса "Орешник" продемонстрировало технологическое лидерство России в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью "Известиям".
«

"Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример: наше оружие "Орешник" сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы", — сказал он.

Ковальчук подчеркнул, что один из государственных приоритетов связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны.
Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"
Вчера, 21:44
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.
В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.
Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Новое оружие РоссииТехнологииРоссияУкраинаДнепропетровскМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
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