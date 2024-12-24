https://ria.ru/20241224/orden-1990985758.html

Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.12.2024

Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Петербурге встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством"... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:19:00+03:00

2024-12-24T13:19:00+03:00

2024-12-24T13:23:00+03:00

культура

санкт-петербург

михаил пиотровский

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Петербурге встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает сегодня в Петербурге. Сегодня позанимаемся делами культурными. Президент встретится с Пиотровским, наградит Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вручит заслуженный орден", - сообщил Песков. Президентский указ о награждении Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени был опубликован 8 декабря. Директор Эрмитажа был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Тем же указом Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.При этом у главы государства в ходе посещения Санкт-Петербурга не запланировано встречи со встретившей 90-летний юбилей Фрейндлих, добавил Песков."Фрейндлих - нет. Не планирует (ред. - посетить). Вы знаете, он ее поздравлял с юбилеем", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988274167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, михаил пиотровский, дмитрий песков, россия, владимир путин