https://ria.ru/20241224/orden-1990985758.html
Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.12.2024
Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Петербурге встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством"... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:19:00+03:00
2024-12-24T13:19:00+03:00
2024-12-24T13:23:00+03:00
культура
санкт-петербург
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Петербурге встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает сегодня в Петербурге. Сегодня позанимаемся делами культурными. Президент встретится с Пиотровским, наградит Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вручит заслуженный орден", - сообщил Песков. Президентский указ о награждении Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени был опубликован 8 декабря. Директор Эрмитажа был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Тем же указом Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.При этом у главы государства в ходе посещения Санкт-Петербурга не запланировано встречи со встретившей 90-летний юбилей Фрейндлих, добавил Песков."Фрейндлих - нет. Не планирует (ред. - посетить). Вы знаете, он ее поздравлял с юбилеем", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, михаил пиотровский, дмитрий песков, россия, владимир путин
Культура, Санкт-Петербург, Михаил Пиотровский, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Петербурге встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает сегодня в Петербурге
. Сегодня позанимаемся делами культурными. Президент встретится с Пиотровским
, наградит Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вручит заслуженный орден", - сообщил Песков
.
Президентский указ о награждении Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени был опубликован 8 декабря. Директор Эрмитажа был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Тем же указом Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
При этом у главы государства в ходе посещения Санкт-Петербурга не запланировано встречи со встретившей 90-летний юбилей Фрейндлих, добавил Песков.
"Фрейндлих - нет. Не планирует (ред. - посетить). Вы знаете, он ее поздравлял с юбилеем", - сказал он журналистам.