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Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины - РИА Новости, 24.12.2024
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13:01 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/orban-1990982817.html
Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины
Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины - РИА Новости, 24.12.2024
Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины
Огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате страна не способна поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:01:00+03:00
2024-12-24T13:01:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 24 дек - РИА Новости. Огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате страна не способна поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции - только начало последствий ошибочной западной стратегии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, в результате все равно "инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены до основания, и в обозримом будущем страна не способна поддерживать свою экономику". Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты вынесли вотум недоверия правительству, венгерский премьер заявил, что это "только начало". Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html
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в мире, украина, европа, германия, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Европа, Германия, Виктор Орбан, НАТО
Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины

Орбан заявил, что деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 дек - РИА Новости. Огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате страна не способна поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции - только начало последствий ошибочной западной стратегии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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По его словам, в результате все равно "инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены до основания, и в обозримом будущем страна не способна поддерживать свою экономику".
Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты вынесли вотум недоверия правительству, венгерский премьер заявил, что это "только начало".
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
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