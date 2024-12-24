https://ria.ru/20241224/orban-1990982817.html

Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины

Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины - РИА Новости, 24.12.2024

Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины

Огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате страна не способна поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:01:00+03:00

2024-12-24T13:01:00+03:00

2024-12-24T13:01:00+03:00

в мире

украина

европа

германия

виктор орбан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985155524_164:0:2575:1356_1920x0_80_0_0_5200f79d06b3a586eb787efadf25ac2a.jpg

БУДАПЕШТ, 24 дек - РИА Новости. Огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате страна не способна поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции - только начало последствий ошибочной западной стратегии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, в результате все равно "инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены до основания, и в обозримом будущем страна не способна поддерживать свою экономику". Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты вынесли вотум недоверия правительству, венгерский премьер заявил, что это "только начало". Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html

https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html

украина

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, германия, виктор орбан, нато