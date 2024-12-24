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Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2024
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12:16 24.12.2024 (обновлено: 16:48 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html
Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2024
Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:16:00+03:00
2024-12-24T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet."Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", — сказал политик.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день. Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
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в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Венгрия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп
Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине в 2025 году

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet.
«
"Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", — сказал политик.
Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
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В миреУкраинаВенгрияСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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