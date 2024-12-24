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Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"

Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" - РИА Новости, 24.12.2024

Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"

Спорткомплекс "Олимпийский" считается символом Олимпиады-80 и одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Как тонкая крыша огромного стадиона выдерживала десятки тонн, и при чем здесь изобретения Шухова. Почему сварщиков называли людьми из космоса. И что хранилось в карманах-сейфах стадиона.

2024-12-24T18:00:00+03:00

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2024-12-24T18:00:00+03:00

обогнавшие время

архитектура

олимпийский (спорткомплекс)

москва

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памятники архитектуры

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Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" audio/mpeg

Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" audio/mpeg

О том, как удалось построить крупнейший спорткомплекс всего за три года, рассказали эксперты эпизода — архитектор и реставратор, профессор МАРХИ, автор проекта Олимпийского велотрека Алексей Воронцов и старший научный сотрудник Музея Москвы, историк архитектуры Денис Ромодин.Увидеть своими глазами и подробнее изучить, как был устроен спорткомплекс "Олимпийский", вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.О первом применении мембранной оболочки в строительстве слушайте в эпизоде "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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