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Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" - РИА Новости, 24.12.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
18:00 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/olimpiyskiy-1991030076.html
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского" - РИА Новости, 24.12.2024
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
Спорткомплекс "Олимпийский" считается символом Олимпиады-80 и одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Как тонкая крыша огромного стадиона выдерживала десятки тонн, и при чем здесь изобретения Шухова. Почему сварщиков называли людьми из космоса. И что хранилось в карманах-сейфах стадиона.
2024-12-24T18:00:00+03:00
2024-12-24T18:00:00+03:00
обогнавшие время
архитектура
олимпийский (спорткомплекс)
москва
архитекторы
технологии
памятники архитектуры
подкаст
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Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
audio/mpeg
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
audio/mpeg
О том, как удалось построить крупнейший спорткомплекс всего за три года, рассказали эксперты эпизода — архитектор и реставратор, профессор МАРХИ, автор проекта Олимпийского велотрека Алексей Воронцов и старший научный сотрудник Музея Москвы, историк архитектуры Денис Ромодин.Увидеть своими глазами и подробнее изучить, как был устроен спорткомплекс "Олимпийский", вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.О первом применении мембранной оболочки в строительстве слушайте в эпизоде "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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архитектура, олимпийский (спорткомплекс), москва, архитекторы, технологии, памятники архитектуры, подкаст, аудио, уникальность
Обогнавшие время, Архитектура, Олимпийский (спорткомплекс), Москва, Архитекторы, Технологии, памятники архитектуры, Подкаст, уникальность

Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"

Обогнавшие время
Гигантская перегородка, крыша-мембрана и другие инновации "Олимпийского"
Вчера, 18:00
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Спорткомплекс "Олимпийский" считается символом Олимпиады-80 и одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Как тонкая крыша огромного стадиона выдерживала десятки тонн, и при чем здесь изобретения Шухова. Почему сварщиков называли людьми из космоса. И что хранилось в карманах-сейфах стадиона.
О том, как удалось построить крупнейший спорткомплекс всего за три года, рассказали эксперты эпизода — архитектор и реставратор, профессор МАРХИ, автор проекта Олимпийского велотрека Алексей Воронцов и старший научный сотрудник Музея Москвы, историк архитектуры Денис Ромодин.
Увидеть своими глазами и подробнее изучить, как был устроен спорткомплекс "Олимпийский", вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.
О первом применении мембранной оболочки в строительстве слушайте в эпизоде "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяАрхитектураОлимпийский (спорткомплекс)МоскваАрхитекторыТехнологиипамятники архитектурыПодкастуникальность
 
 
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