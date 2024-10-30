https://ria.ru/20241030/rotonda-1980957477.html

Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова

Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова - РИА Новости, 30.10.2024

Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова

В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.

2024-10-30T12:00

2024-10-30T12:00

2024-10-30T16:59

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Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки. audio/mpeg

Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки. audio/mpeg

О первом висячем шатре из стали, крытых паровозных депо и опасностях снежной нижегородской зимы рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.О конструкции гиперболоидной башни Владимира Шухова и её влиянии на современные небоскрёбы и космические ракеты слушайте в эпизоде: "Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, история, технологии, владимир шухов, архитектура, архитекторы, президентский фонд культурных инициатив, культура, аудио