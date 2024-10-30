Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
12:00 30.10.2024 (обновлено: 16:59 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/rotonda-1980957477.html
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова - РИА Новости, 30.10.2024
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
2024-10-30T12:00
2024-10-30T16:59
обогнавшие время
нижний новгород
история
технологии
владимир шухов
архитектура
архитекторы
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980957579_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_7e8a0198b045d69d972d11a55f89fc93.jpg
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
audio/mpeg
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
audio/mpeg
О первом висячем шатре из стали, крытых паровозных депо и опасностях снежной нижегородской зимы рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.О конструкции гиперболоидной башни Владимира Шухова и её влиянии на современные небоскрёбы и космические ракеты слушайте в эпизоде: "Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980957579_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_afbaeacb89d687d2192a6052f4413547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, история, технологии, владимир шухов, архитектура, архитекторы, президентский фонд культурных инициатив, культура, аудио
Обогнавшие время, Нижний Новгород, история, Технологии, Владимир Шухов, Архитектура, Архитекторы, Президентский фонд культурных инициатив, Культура

Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова

Обогнавшие время
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Дзен
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
О первом висячем шатре из стали, крытых паровозных депо и опасностях снежной нижегородской зимы рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.
О конструкции гиперболоидной башни Владимира Шухова и её влиянии на современные небоскрёбы и космические ракеты слушайте в эпизоде: "Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяНижний НовгородисторияТехнологииВладимир ШуховАрхитектураАрхитекторыПрезидентский фонд культурных инициативКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала