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Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова - РИА Новости, 30.10.2024
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
2024-10-30T12:00
2024-10-30T12:00
2024-10-30T16:59
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Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
audio/mpeg
Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.
audio/mpeg
О первом висячем шатре из стали, крытых паровозных депо и опасностях снежной нижегородской зимы рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.О конструкции гиперболоидной башни Владимира Шухова и её влиянии на современные небоскрёбы и космические ракеты слушайте в эпизоде: "Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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РИА Новости
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Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова
В Филадельфии он видел, как строят павильоны для выставки. В управлении Варшавско-Венской железной дороги проектировал паровозные депо, а на курсах в Военно-медицинской академии слушал о клеточной мембране и перепонках в живом организме. Весь этот опыт Шухов смог выразить в конструкции одного здания – ротонды Всероссийской нижегородской выставки.