https://ria.ru/20241030/shukhov-1980956542.html

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова - РИА Новости, 30.10.2024

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова

В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты?

2024-10-30T11:00

2024-10-30T11:00

2024-10-30T17:00

обогнавшие время

подкаст

владимир шухов

президентский фонд культурных инициатив

история

архитектура

архитекторы

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980955502_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_97983fba75684741c4a3ee0de725f044.jpg

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты? audio/mpeg

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты? audio/mpeg

О том, зачем инженер внедрил в архитектуру форму гиперболоида, как это новшество восприняла публика и где сегодня можно обнаружить след шуховских изобретений, рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.О висячих перекрытиях Шухова, вдохновлённых плетением корзинки и устройством мембран в живых организмах, слушайте во втором эпизоде: "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, владимир шухов, президентский фонд культурных инициатив, история, архитектура, архитекторы, строительство, культура, нижний новгород, аудио