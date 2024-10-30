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Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова - РИА Новости, 30.10.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
11:00 30.10.2024 (обновлено: 17:00 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/shukhov-1980956542.html
Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова
Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова - РИА Новости, 30.10.2024
Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова
В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты?
2024-10-30T11:00
2024-10-30T17:00
обогнавшие время
подкаст
владимир шухов
президентский фонд культурных инициатив
история
архитектура
архитекторы
строительство
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Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова
В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты?
audio/mpeg
Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова
В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты?
audio/mpeg
О том, зачем инженер внедрил в архитектуру форму гиперболоида, как это новшество восприняла публика и где сегодня можно обнаружить след шуховских изобретений, рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.О висячих перекрытиях Шухова, вдохновлённых плетением корзинки и устройством мембран в живых организмах, слушайте во втором эпизоде: "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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РИА Новости
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96
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подкаст, владимир шухов, президентский фонд культурных инициатив, история, архитектура, архитекторы, строительство, культура, нижний новгород, аудио
Обогнавшие время, Подкаст, Владимир Шухов, Президентский фонд культурных инициатив, история, Архитектура, Архитекторы, Строительство, Культура, Нижний Новгород

Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова

Обогнавшие время
Ажурная инновация в российской глубинке. Стальной гиперболоид Шухова
Вчера, 11:00
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В крошечном селе Липецкой области стоит забытая ажурная башня великого инженера Шухова. На огромной высоте её тонкий стальной каркас уже больше сотни лет держит большой бак. Как и когда она оказалась здесь? Для чего Шухов придумал её необычную сетчатую конструкцию? И как его изобретение повлияло на современные небоскребы и космические ракеты?
О том, зачем инженер внедрил в архитектуру форму гиперболоида, как это новшество восприняла публика и где сегодня можно обнаружить след шуховских изобретений, рассказывают специалисты фонда "Шуховская башня" – его президент Владимир Фёдорович Шухов и вице-президент Сергей Вячеславович Арсеньев.
О висячих перекрытиях Шухова, вдохновлённых плетением корзинки и устройством мембран в живых организмах, слушайте во втором эпизоде: "Нижегородский стальной шатёр. Чем пугала и изумляла ротонда Шухова".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяПодкастВладимир ШуховПрезидентский фонд культурных инициативисторияАрхитектураАрхитекторыСтроительствоКультураНижний Новгород
 
 
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