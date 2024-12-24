https://ria.ru/20241224/obyski-1991007306.html

У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски

У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски - РИА Новости, 24.12.2024

У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски

Обыски проводят следственные органы и УФСБ во вторник у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, сообщил... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:39:00+03:00

2024-12-24T14:39:00+03:00

2024-12-24T14:54:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

станислав харченко

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Обыски проводят следственные органы и УФСБ во вторник у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Сегодня СКР и ФСБ проводят обыски у Харченко в рабочем кабинете и по месту его проживания", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону и УФСБ по региону в настоящее время не прокомментировали данную информацию. Источник уточнил, что Харченко может быть причастен к делу директора ООО "УралДорСтрой" Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении директора ООО "УралДорСтрой", обвиняемого по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), и главного специалиста ОГКУ "Челябинскавтодор", обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). В начале декабря уголовные дела были направлены в суд. По данным СК, денежные средства (речь шла о более 8 миллионах рублей) передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по госконтрактам и их ускоренную оплату.

https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), станислав харченко