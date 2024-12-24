https://ria.ru/20241224/obyski-1991007306.html
У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски
У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски - РИА Новости, 24.12.2024
У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски
Обыски проводят следственные органы и УФСБ во вторник у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, сообщил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:39:00+03:00
2024-12-24T14:39:00+03:00
2024-12-24T14:54:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
станислав харченко
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Обыски проводят следственные органы и УФСБ во вторник у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Сегодня СКР и ФСБ проводят обыски у Харченко в рабочем кабинете и по месту его проживания", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону и УФСБ по региону в настоящее время не прокомментировали данную информацию. Источник уточнил, что Харченко может быть причастен к делу директора ООО "УралДорСтрой" Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении директора ООО "УралДорСтрой", обвиняемого по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), и главного специалиста ОГКУ "Челябинскавтодор", обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). В начале декабря уголовные дела были направлены в суд. По данным СК, денежные средства (речь шла о более 8 миллионах рублей) передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по госконтрактам и их ускоренную оплату.
https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), станислав харченко
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Станислав Харченко
У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски
У первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области проходят обыски