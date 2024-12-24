Новый фильм Нолана посвящен поэме Гомера
Universal Pictures: новый фильм Нолана посвящен поэме Гомера "Одиссея"
© AP Photo / Jordan StraussРежиссер Кристофер Нолан
© AP Photo / Jordan Strauss
Режиссер Кристофер Нолан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый фильм британского и американского режиссера Кристофера Нолана посвящен поэме "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера, сообщает киностудия Universal Pictures.
"Следующий фильм Кистофера Нолана, "Одиссея" - это эпическое экшн-кино, которое снимается по всему миру с использованием новейших технологий IMAX. Фильм впервые выводит основополагающую эпопею Гомера на экраны IMAX и выходит в прокат 17 июля 2026 года", - говорится в публикации киностудии в соцсети X.
В октябре стало известно, что Нолан планирует снять новый фильм с участием актера Мэтта Деймона. Издание Deadline сообщало о том, что сюжет фильма тогда держался в секрете, однако дата релиза уже была известна. Ожидается, что фильм начнут снимать в начале 2025 года.
Нолан в марте 2024 года стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Оппенгеймер", а сама кинолента была удостоена награды американской киноакадемии в категории "Лучший фильм года". "Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи - картина была отмечена в том числе за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку. Помимо Мэтта Деймона, в байопике о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере снимались Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и другие известные актеры.
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