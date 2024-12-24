https://ria.ru/20241224/nezhelatelno-1991109070.html

Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус

Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус - РИА Новости, 24.12.2024

Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус

Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T21:43:00+03:00

2024-12-24T21:43:00+03:00

2024-12-24T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, "одновременно осуществляется подготовка материалов <…> о нежелательности пребывания <…> иностранного гражданина, являющегося его законным представителем"Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве сообщили, что судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965032184.html

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, москва, общество