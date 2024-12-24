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Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус - РИА Новости, 24.12.2024
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21:43 24.12.2024 (обновлено: 21:51 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/nezhelatelno-1991109070.html
Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус
Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус - РИА Новости, 24.12.2024
Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус
Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:43:00+03:00
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, "одновременно осуществляется подготовка материалов &lt;…&gt; о нежелательности пребывания &lt;…&gt; иностранного гражданина, являющегося его законным представителем"Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве сообщили, что судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, москва, общество
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Москва, Общество
Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус

Родители детей, нежелательно пребывающих в РФ, получат тот же статус

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, "одновременно осуществляется подготовка материалов <…> о нежелательности пребывания <…> иностранного гражданина, являющегося его законным представителем"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.
В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.
Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве сообщили, что судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов
8 августа, 19:35
 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияМоскваОбщество
 
 
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