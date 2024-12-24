"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский
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Александр Невский — великий князь, полководец, святой Русской православной церкви. Почему новгородцы то изгоняли Александра из города, то просили вернуться? Какую тактику полководец применил в Невской битве и в Ледовом побоище? Из-за чего враги стали бояться даже имени князя? И как во время правления Невского Русь отстояла свою независимость?
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Почему Александра Невского считают покровителем воинов и дипломатов. Как великий полководец победил в битве при Неве "с малою дружиною". Что на самом деле происходило на Чудском озере, и проваливались ли под лед немецкие рыцари? Почему князь отверг предложение папы Римского объединить военные силы против монголов. Зачем Невский неоднократно ездил в Орду, и как ему удалось спасти русские земли от полного разгрома.
Эксперты эпизода:
- Игорь Кураев, историк, научный сотрудник ГИМ;
- Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника;
- Роман Коваль, сотрудник Псковского музея-заповедника, начальник отдела "Псковский кремль".
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
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Сценарий: Екатерина Кудрявцева
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем Коротков
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