https://ria.ru/20241224/nevskiy-1990858056.html

"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский

"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский - РИА Новости, 24.12.2024

"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский

Александр Невский — великий князь, полководец, святой Русской православной церкви. Почему новгородцы то изгоняли Александра из города, то просили вернуться? Какую тактику полководец применил в Невской битве и в Ледовом побоище? Из-за чего враги стали бояться даже имени князя? И как во время правления Невского Русь отстояла свою независимость?

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гении русских побед

александр невский

ледовое побоище (1242)

подкаст

история

образование

нева (река)

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Гении русских побед Гении русских побед audio/mpeg

Гении русских побед Гении русских побед audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Александра Невского считают покровителем воинов и дипломатов. Как великий полководец победил в битве при Неве "с малою дружиною". Что на самом деле происходило на Чудском озере, и проваливались ли под лед немецкие рыцари? Почему князь отверг предложение папы Римского объединить военные силы против монголов. Зачем Невский неоднократно ездил в Орду, и как ему удалось спасти русские земли от полного разгрома.Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VKFK9YY

нева (река)

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александр невский, ледовое побоище (1242), подкаст, история, образование, аудио, нева (река), образование - общество