Рейтинг@Mail.ru
"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Гении русских побед хедер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гении русских побед
 
12:00 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/nevskiy-1990858056.html
"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский
"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский - РИА Новости, 24.12.2024
"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский
Александр Невский — великий князь, полководец, святой Русской православной церкви. Почему новгородцы то изгоняли Александра из города, то просили вернуться? Какую тактику полководец применил в Невской битве и в Ледовом побоище? Из-за чего враги стали бояться даже имени князя? И как во время правления Невского Русь отстояла свою независимость?
2024-12-24T12:00:00+03:00
2024-12-24T12:00:00+03:00
гении русских побед
александр невский
ледовое побоище (1242)
подкаст
история
образование
нева (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990857628_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_22511a69d1843e3e4a41ad348254530c.png
Гении русских побед
Гении русских побед
audio/mpeg
Гении русских побед
Гении русских побед
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Александра Невского считают покровителем воинов и дипломатов. Как великий полководец победил в битве при Неве "с малою дружиною". Что на самом деле происходило на Чудском озере, и проваливались ли под лед немецкие рыцари? Почему князь отверг предложение папы Римского объединить военные силы против монголов. Зачем Невский неоднократно ездил в Орду, и как ему удалось спасти русские земли от полного разгрома.Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VKFK9YY
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990857628_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b092c66b34fe6cd137867a61b5f6906b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр невский, ледовое побоище (1242), подкаст, история, образование, аудио, нева (река), образование - общество
Гении русских побед, Александр Невский, Ледовое побоище (1242), Подкаст, история, Образование, Нева (река), Образование - Общество

"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр Невский

Гении русских побед
Гении русских побед
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Дзен
Александр Невский — великий князь, полководец, святой Русской православной церкви. Почему новгородцы то изгоняли Александра из города, то просили вернуться? Какую тактику полководец применил в Невской битве и в Ледовом побоище? Из-за чего враги стали бояться даже имени князя? И как во время правления Невского Русь отстояла свою независимость?
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему Александра Невского считают покровителем воинов и дипломатов. Как великий полководец победил в битве при Неве "с малою дружиною". Что на самом деле происходило на Чудском озере, и проваливались ли под лед немецкие рыцари? Почему князь отверг предложение папы Римского объединить военные силы против монголов. Зачем Невский неоднократно ездил в Орду, и как ему удалось спасти русские земли от полного разгрома.
Эксперты эпизода:
  • Игорь Кураев, историк, научный сотрудник ГИМ;
  • Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника;
  • Роман Коваль, сотрудник Псковского музея-заповедника, начальник отдела "Псковский кремль".
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
Сценарий: Екатерина Кудрявцева
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VKFK9YY
 
Гении русских победАлександр НевскийЛедовое побоище (1242)ПодкастисторияОбразованиеНева (река)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала