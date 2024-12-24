Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца
Зонд НАСА Parker во вторник окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца
© European Space AgencyИзображение Солнца под ультрафиолетовым излучением
© European Space Agency
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запущенный в космос в 2018 году зонд американского космического агентства НАСА Parker во вторник окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца, следует из блога НАСА.
Ранее в декабре 2021 года солнечный зонд НАСА Parker начал движение в солнечной короне и впервые "коснулся" Солнца.
Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года
15 декабря, 04:35
"Солнечный зонд НАСА Parker находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме, выполняя свой самый близкий полет вокруг Солнца в канун Рождества", - говорится в публикации.
НАСА отмечает, что расстояние от зонда до Солнца в перигелии (наиболее близкой к звезде точке траектории полета) составит всего около 6,1 миллиона километров - около 4% расстояния от Солнца до Земли. Это, как ожидается, станет историческим рекордом. Следующий сигнал на Землю Parker передаст 27 декабря, чтобы подтвердить работоспособность после рекордного сближения с Солнцем.
Онлайн-сервис НАСА Eyes указывает, что Parker был отправлен в космос в 2018 году и всё это время приближался к Солнцу, кружа вокруг звезды и используя орбиту Венеры для сближения. В ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Из всех когда-либо созданных человеком аппаратов он ближе всего подобрался к Солнцу.
Зонд движется в пространстве на скорости до 692 тысяч километров в час и выдерживает температуру до 982 градусов Цельсия.
Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых
16 сентября, 11:45