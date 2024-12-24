https://ria.ru/20241224/nasa-1991095777.html

Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца

Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца - РИА Новости, 24.12.2024

Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца

Запущенный в космос в 2018 году зонд американского космического агентства НАСА Parker во вторник окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца, следует из... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запущенный в космос в 2018 году зонд американского космического агентства НАСА Parker во вторник окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца, следует из блога НАСА. Ранее в декабре 2021 года солнечный зонд НАСА Parker начал движение в солнечной короне и впервые "коснулся" Солнца. "Солнечный зонд НАСА Parker находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме, выполняя свой самый близкий полет вокруг Солнца в канун Рождества", - говорится в публикации. НАСА отмечает, что расстояние от зонда до Солнца в перигелии (наиболее близкой к звезде точке траектории полета) составит всего около 6,1 миллиона километров - около 4% расстояния от Солнца до Земли. Это, как ожидается, станет историческим рекордом. Следующий сигнал на Землю Parker передаст 27 декабря, чтобы подтвердить работоспособность после рекордного сближения с Солнцем. Онлайн-сервис НАСА Eyes указывает, что Parker был отправлен в космос в 2018 году и всё это время приближался к Солнцу, кружа вокруг звезды и используя орбиту Венеры для сближения. В ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Из всех когда-либо созданных человеком аппаратов он ближе всего подобрался к Солнцу. Зонд движется в пространстве на скорости до 692 тысяч километров в час и выдерживает температуру до 982 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20241215/zemlya-1989275783.html

https://ria.ru/20240916/solntse-1972924169.html

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