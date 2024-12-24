https://ria.ru/20241224/mwm-1990961804.html

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса - РИА Новости, 24.12.2024

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

Российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:23:00+03:00

2024-12-24T11:23:00+03:00

2024-12-24T16:45:00+03:00

россия

сергей каракаев

norad

ракетные войска стратегического назначения

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904001911_0:39:1718:1005_1920x0_80_0_0_b4a8ff4cdaf1c3dd2f169f2a164440cd.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch."Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 Махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата", — говорится в материале.Выступавший вместе с ним глава Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявлял, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард".Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник". Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей каракаев, norad, ракетные войска стратегического назначения, в мире, сша