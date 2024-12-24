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В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса - РИА Новости, 24.12.2024
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11:23 24.12.2024 (обновлено: 16:45 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/mwm-1990961804.html
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса - РИА Новости, 24.12.2024
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса
Российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:23:00+03:00
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россия
сергей каракаев
norad
ракетные войска стратегического назначения
в мире
сша
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 Махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата&quot;, — говорится в материале.Выступавший вместе с ним глава Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявлял, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард".Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник". Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, сергей каракаев, norad, ракетные войска стратегического назначения, в мире, сша
Россия, Сергей Каракаев, NORAD, Ракетные войска стратегического назначения, В мире, США
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

MWM: российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 Махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата", — говорится в материале.

Выступавший вместе с ним глава Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявлял, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард".
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник". Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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