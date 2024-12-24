https://ria.ru/20241224/mts-1991046978.html
Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета
Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета - РИА Новости, 24.12.2024
Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета
Роскомнадзор фиксирует повышенное число обращений абонентов МТС с жалобами на работу сервиса "Личный кабинет", обращения в том числе связаны с запросами... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:57:00+03:00
2024-12-24T16:57:00+03:00
2024-12-24T16:59:00+03:00
мтс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число обращений абонентов МТС с жалобами на работу сервиса "Личный кабинет", обращения в том числе связаны с запросами пользователей из-за недостоверной информации о подключении платных функций, но сбоев в сети оператора нет, заявили в ведомстве. Ранее во вторник в мессенджере Telegram стали распространяться сообщения якобы от пользователей МТС, у которых ночью оператор списывал порядка 500 рублей за дополнительные услуги. Согласно данным детектора отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 16.47 мск насчитывается более 3 тысяч жалоб. "С 9.45 в сервисе "Мониторинг сбоев" фиксируется повышенное количество обращений пользователей оператора связи ПАО "МТС" с жалобами на задержки в работе сервиса "Личный кабинет". Обращения связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Сбоев или повреждений на сети оператора связи не фиксируется", - добавили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20241220/steam-1990317685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, технологии
МТС, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Технологии
Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета
РКН фиксирует много жалоб от абонентов МТС на работу личного кабинета