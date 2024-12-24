https://ria.ru/20241224/mts-1991046978.html

Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета

Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета - РИА Новости, 24.12.2024

Абоненты МТС начали жаловаться на работу личного кабинета

Роскомнадзор фиксирует повышенное число обращений абонентов МТС с жалобами на работу сервиса "Личный кабинет", обращения в том числе связаны с запросами... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:57:00+03:00

2024-12-24T16:57:00+03:00

2024-12-24T16:59:00+03:00

мтс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972272307_0:372:960:912_1920x0_80_0_0_bfd49e2dba03c7128fd3f07b2ed79a48.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число обращений абонентов МТС с жалобами на работу сервиса "Личный кабинет", обращения в том числе связаны с запросами пользователей из-за недостоверной информации о подключении платных функций, но сбоев в сети оператора нет, заявили в ведомстве. Ранее во вторник в мессенджере Telegram стали распространяться сообщения якобы от пользователей МТС, у которых ночью оператор списывал порядка 500 рублей за дополнительные услуги. Согласно данным детектора отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 16.47 мск насчитывается более 3 тысяч жалоб. "С 9.45 в сервисе "Мониторинг сбоев" фиксируется повышенное количество обращений пользователей оператора связи ПАО "МТС" с жалобами на задержки в работе сервиса "Личный кабинет". Обращения связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Сбоев или повреждений на сети оператора связи не фиксируется", - добавили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20241220/steam-1990317685.html

https://ria.ru/20241220/mts-1990326135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мтс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, технологии