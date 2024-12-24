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МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания"

МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания" - РИА Новости, 24.12.2024

МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания"

Малый и средний бизнес (МСБ) Амурской области и Республики Бурятия сможет пройти сразу четыре отбора на участие в программе "выращивания" потенциальных... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Амурской области и Республики Бурятия сможет пройти сразу четыре отбора на участие в программе "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Отбор будет проведен ОАО "РЖД" совместно с Корпорацией МСП в соответствии с поручением президента о реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса в зоне расположения БАМ.Заявку на участие в одном из отборов необходимо заполнить и подать через Цифровую платформу МСП.РФ в период с 13 по 21 января 2025 года.Участники программы "выращивания" в дальнейшем получат возможность заключить офсетные договоры по 223-ФЗ с 2025-го по 2028 год на поставку металлической мебели, автомобильных шин, товаров хозяйственно-бытового назначения, бумажной продукции."МСП-поставщики смогут получить в этом случае гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед при условии инвестиции собственных или заемных средств в действующее или новое производство", - уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пресс-службе напомнили, что в 2024 году МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ на сумму 82,5 миллиона рублей. По условиям договора компания приняла обязательства по поставке канцелярских принадлежностей с 2025-го по 2028 год и инвестициям на сумму 500 тысяч рублей.Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.

https://ria.ru/20241223/kmsp-1990415618.html

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