Рейтинг@Mail.ru
МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания" - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:00 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/msp-1990797205.html
МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания"
МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания" - РИА Новости, 24.12.2024
МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания"
Малый и средний бизнес (МСБ) Амурской области и Республики Бурятия сможет пройти сразу четыре отбора на участие в программе "выращивания" потенциальных... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:00:00+03:00
2024-12-24T14:00:00+03:00
твой бизнес
республика бурятия
амурская область
александр исаевич
владимир путин
россия
корпорация мсп
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b186aa97d0fe813485c77783d5720918.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Амурской области и Республики Бурятия сможет пройти сразу четыре отбора на участие в программе "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Отбор будет проведен ОАО "РЖД" совместно с Корпорацией МСП в соответствии с поручением президента о реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса в зоне расположения БАМ.Заявку на участие в одном из отборов необходимо заполнить и подать через Цифровую платформу МСП.РФ в период с 13 по 21 января 2025 года.Участники программы "выращивания" в дальнейшем получат возможность заключить офсетные договоры по 223-ФЗ с 2025-го по 2028 год на поставку металлической мебели, автомобильных шин, товаров хозяйственно-бытового назначения, бумажной продукции."МСП-поставщики смогут получить в этом случае гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед при условии инвестиции собственных или заемных средств в действующее или новое производство", - уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пресс-службе напомнили, что в 2024 году МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ на сумму 82,5 миллиона рублей. По условиям договора компания приняла обязательства по поставке канцелярских принадлежностей с 2025-го по 2028 год и инвестициям на сумму 500 тысяч рублей.Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
https://ria.ru/20241223/kmsp-1990415618.html
https://ria.ru/20241219/isaevich-1990266642.html
республика бурятия
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_41ffe8af8eeb73833e08720f31e9eb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, амурская область, александр исаевич, владимир путин, россия, корпорация мсп, ржд, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Республика Бурятия, Амурская область, Александр Исаевич, Владимир Путин, Россия, Корпорация МСП, РЖД, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МСБ Амурской области и Бурятии пройдут отбор в программу "выращивания"

Субъекты МСП Амурской области и Бурятии будут отобраны в программу "выращивания"

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Амурской области и Республики Бурятия сможет пройти сразу четыре отбора на участие в программе "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Отбор будет проведен ОАО "РЖД" совместно с Корпорацией МСП в соответствии с поручением президента о реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса в зоне расположения БАМ.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Каждый десятый предприниматель использовал меры господдержки Корпорации МСП
23 декабря, 10:00
Заявку на участие в одном из отборов необходимо заполнить и подать через Цифровую платформу МСП.РФ в период с 13 по 21 января 2025 года.
Участники программы "выращивания" в дальнейшем получат возможность заключить офсетные договоры по 223-ФЗ с 2025-го по 2028 год на поставку металлической мебели, автомобильных шин, товаров хозяйственно-бытового назначения, бумажной продукции.
"МСП-поставщики смогут получить в этом случае гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед при условии инвестиции собственных или заемных средств в действующее или новое производство", - уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В пресс-службе напомнили, что в 2024 году МСП-поставщик из Республики Бурятия и ОАО "РЖД" при участии Корпорации МСП заключили офсетный договор в рамках 223-ФЗ на сумму 82,5 миллиона рублей. По условиям договора компания приняла обязательства по поставке канцелярских принадлежностей с 2025-го по 2028 год и инвестициям на сумму 500 тысяч рублей.
Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Исаевич: господдержка МСП сфокусируется на сферах экономики предложений
19 декабря, 20:18
 
Твой бизнесРеспублика БурятияАмурская областьАлександр ИсаевичВладимир ПутинРоссияКорпорация МСПРЖДТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала