В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь машину полиции
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь служебный полицейский автомобиль
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мужчину, который пытался поджечь служебную машину МВД, бросив бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, ему грозит от 10 лет лишения свободы, сообщает МВД Медиа.
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"Сегодня в Кривоарбатском переулке мужчина 1959 года рождения совершил попытку поджога служебного автомобиля полиции, используя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
По словам правоохранителей, возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства, полностью изобличающие фигуранта. Установлено, что мужчина действовал под влиянием третьих лиц, которые давали ему указания по телефону.
На основании собранных полицейскими материалов возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". Фигуранту грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы, заключили в ведомстве.
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