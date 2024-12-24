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В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях - РИА Новости, 24.12.2024
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В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях
В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях - РИА Новости, 24.12.2024
В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:56:00+03:00
2024-12-24T10:56:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновили такие конструкции на 29 сооружениях, в общей сложности заменили более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы выполнены, в частности, на мостах Большой Устьинский и Новобратцевский, эстакаде "Волгоградский. Въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино-Строгино". "Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и меняющихся погодных условий металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков. Он добавил, что на время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях

Бирюков: на 29 инженерных сооружениях Москвы заменили деформационные швы

© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыЗамена деформационных швов
Замена деформационных швов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Замена деформационных швов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновили такие конструкции на 29 сооружениях, в общей сложности заменили более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что работы выполнены, в частности, на мостах Большой Устьинский и Новобратцевский, эстакаде "Волгоградский. Въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино-Строгино".
"Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и меняющихся погодных условий металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков.
Он добавил, что на время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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