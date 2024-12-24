https://ria.ru/20241224/moskva-1990955563.html

В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях

В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях - РИА Новости, 24.12.2024

В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновили такие конструкции на 29 сооружениях, в общей сложности заменили более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы выполнены, в частности, на мостах Большой Устьинский и Новобратцевский, эстакаде "Волгоградский. Въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино-Строгино". "Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и меняющихся погодных условий металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков. Он добавил, что на время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20241223/proezd-1990801964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков