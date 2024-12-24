"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"

В "Москино" показали уникальный проект "Соборная площадь" в постановке Боякова
Спектакль создан специально для "Москино". Над мультимедийным шоу трудилась большая творческая команда — музыканты, драматурги, художники, актеры. Постановка совмещает элементы театра и кино, красочные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы и песни.
Спектакль создан специально для "Москино". Над мультимедийным шоу трудилась большая творческая команда — музыканты, драматурги, художники, актеры. Постановка совмещает элементы театра и кино, красочные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы и песни.
Перенести зрителя в другую эпоху помогут декорации кинопарка. Здесь есть отдельное пространство под названием "Соборная площадь". "Исторические локации, созданные с высокой точностью, мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей — детей и взрослых — с великой историей нашей страны", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.
Перенести зрителя в другую эпоху помогут декорации кинопарка. Здесь есть отдельное пространство под названием "Соборная площадь". "Исторические локации, созданные с высокой точностью, мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей — детей и взрослых — с великой историей нашей страны", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.
В центре сюжета — подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период Смуты. В 1611-1612 годах они руководили Вторым народным ополчением, собранным для борьбы с польскими интервентами.
В центре сюжета — подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период Смуты. В 1611-1612 годах они руководили Вторым народным ополчением, собранным для борьбы с польскими интервентами.
Одно из решающих сражений — Московская битва у Новодевичьего монастыря с польско-литовским войском гетмана Яна Ходкевича. Сражались несколько дней, финальный бой продолжался около 14 часов и завершился победой русских.
Одно из решающих сражений — Московская битва у Новодевичьего монастыря с польско-литовским войском гетмана Яна Ходкевича. Сражались несколько дней, финальный бой продолжался около 14 часов и завершился победой русских.
Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Детям расскажут об исторических событиях в современной и доступной форме. Их проводником выступит девочка Мотя. Она выберет трех помощников из зала и с их помощью перенесет зрителей в разные места и эпохи.
Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Детям расскажут об исторических событиях в современной и доступной форме. Их проводником выступит девочка Мотя. Она выберет трех помощников из зала и с их помощью перенесет зрителей в разные места и эпохи.
В постановке заняты более 50 актеров. В том числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Эдуард Флеров, Глеб Пускепалис, Валерий Николаев, актрисы Анна Большова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун и другие.
В постановке заняты более 50 актеров. В том числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Эдуард Флеров, Глеб Пускепалис, Валерий Николаев, актрисы Анна Большова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун и другие.
Актеры работают в порядке ротации. Они регулярно меняются, но в одной из главных ролей — всегда известный артист театра или кино.
Актеры работают в порядке ротации. Они регулярно меняются, но в одной из главных ролей — всегда известный артист театра или кино.
Музыку для спектакля написала рок-группа "25/17". Саундтреком также занимался композитор Тихон Хренников — младший. А за постановку танцев отвечал хореограф Никита Мошков.
Музыку для спектакля написала рок-группа "25/17". Саундтреком также занимался композитор Тихон Хренников — младший. А за постановку танцев отвечал хореограф Никита Мошков.
То, что все проходит на открытом воздухе, усиливает впечатление. На фасадах декораций то и дело вспыхивают яркие проекции, зрителей развлекают огненным шоу и интерактивными сценами.
То, что все проходит на открытом воздухе, усиливает впечатление. На фасадах декораций то и дело вспыхивают яркие проекции, зрителей развлекают огненным шоу и интерактивными сценами.
Увидеть спектакль можно каждые выходные с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. На новогодних каникулах, с 1 по 8 января, — ежедневно. В общей сложности за два месяца спектакль планируют показать около 50 раз.
Увидеть спектакль можно каждые выходные с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. На новогодних каникулах, с 1 по 8 января, — ежедневно. В общей сложности за два месяца спектакль планируют показать около 50 раз.
До или после мероприятия стоит прогуляться по другим локациям "Москино". Это крупнейшая площадка для натурных съемок в стране. Тут есть декорации ковбойского поселения, Рейхстага, современного питерского бара и уездного города.
До или после мероприятия стоит прогуляться по другим локациям "Москино". Это крупнейшая площадка для натурных съемок в стране. Тут есть декорации ковбойского поселения, Рейхстага, современного питерского бара и уездного города.
В "Москино" ходят рейсовые автобусы и специальные шаттлы от метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В новогодние дни — раз в полчаса или 15 минут, в зависимости от потока посетителей.
Адрес: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.
В "Москино" ходят рейсовые автобусы и специальные шаттлы от метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В новогодние дни — раз в полчаса или 15 минут, в зависимости от потока посетителей.
Адрес: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.