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"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"

"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь" - РИА Новости, 24.12.2024

"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"

В кинопарке "Москино" прошла премьера мультимедийного проекта "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Это история о том, как русское войско во главе с... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В кинопарке "Москино" прошла премьера мультимедийного проекта "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Это история о том, как русское войско во главе с Мининым и Пожарским изгнало из страны польских интервентов. Спектакль будет ежедневно демонстрироваться в новогодние каникулы. Чем он удивит зрителей и зачем еще ехать в кинопарк — в фотоленте РИА Новости.

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2024

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