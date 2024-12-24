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"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь" - РИА Новости, 24.12.2024
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Культура
 
08:00 24.12.2024 (обновлено: 08:08 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/moskino-1990742798.html
"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"
"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь" - РИА Новости, 24.12.2024
"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"
В кинопарке "Москино" прошла премьера мультимедийного проекта "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Это история о том, как русское войско во главе с... РИА Новости, 24.12.2024
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фото
москино
фото - культура
культура
куда сходить
что посмотреть
эдуард бояков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В кинопарке "Москино" прошла премьера мультимедийного проекта "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Это история о том, как русское войско во главе с Мининым и Пожарским изгнало из страны польских интервентов. Спектакль будет ежедневно демонстрироваться в новогодние каникулы. Чем он удивит зрителей и зачем еще ехать в кинопарк — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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фото, москино, фото - культура, фото, куда сходить , что посмотреть , эдуард бояков, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), новости культуры, кино и сериалы, новый год, новый год 2025
Фото, Москино, Фото - Культура, Культура, куда сходить , что посмотреть , Эдуард Бояков, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Новости культуры, Кино и сериалы, Новый год, Новый год 2025
"Москино" удивляет: нужно ехать смотреть новый спектакль "Соборная площадь"

В "Москино" показали уникальный проект "Соборная площадь" в постановке Боякова

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В кинопарке "Москино" прошла премьера мультимедийного проекта "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Это история о том, как русское войско во главе с Мининым и Пожарским изгнало из страны польских интервентов. Спектакль будет ежедневно демонстрироваться в новогодние каникулы. Чем он удивит зрителей и зачем еще ехать в кинопарк — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Спектакль создан специально для "Москино". Над мультимедийным шоу трудилась большая творческая команда — музыканты, драматурги, художники, актеры. Постановка совмещает элементы театра и кино, красочные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы и песни.

Спектакль был создан специально для парка Москино. Над мультимедийным шоу трудилась большая творческая команда – это музыканты, драматурги, художники и актеры. Постановка совмещает элементы театра и кино, красочные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы и песни.

Спектакль создан специально для "Москино". Над мультимедийным шоу трудилась большая творческая команда — музыканты, драматурги, художники, актеры. Постановка совмещает элементы театра и кино, красочные видеопроекции и каскадерские трюки, танцы и песни.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Перенести зрителя в другую эпоху помогут декорации кинопарка. Здесь есть отдельное пространство под названием "Соборная площадь". "Исторические локации, созданные с высокой точностью, мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей — детей и взрослых — с великой историей нашей страны", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

Перенести зрителя в другую эпоху помогут декорации кинопарка. Здесь есть отдельная локация под названием Соборная площадь. Исторические локации, созданные с высокой точностью, мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей – детей и взрослых – с великой историей нашей страны, – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Перенести зрителя в другую эпоху помогут декорации кинопарка. Здесь есть отдельное пространство под названием "Соборная площадь". "Исторические локации, созданные с высокой точностью, мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей — детей и взрослых — с великой историей нашей страны", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

В центре сюжета — подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период Смуты. В 1611-1612 годах они руководили Вторым народным ополчением, собранным для борьбы с польскими интервентами.

В центре сюжета – подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период Смуты. В 1611–1612 годах они руководили Вторым народным ополчением, собранным для борьбы с польскими интервентами.

В центре сюжета — подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период Смуты. В 1611-1612 годах они руководили Вторым народным ополчением, собранным для борьбы с польскими интервентами.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Одно из решающих сражений — Московская битва у Новодевичьего монастыря с польско-литовским войском гетмана Яна Ходкевича. Сражались несколько дней, финальный бой продолжался около 14 часов и завершился победой русских.

Одним из решающих сражений того времени стала Московская битва у Новодевичьего монастыря с польско-литовским войском гетмана Яна Ходкевича. Она длилась несколько дней, финальный бой продолжался около 14 часов и завершился победой русских.

Одно из решающих сражений — Московская битва у Новодевичьего монастыря с польско-литовским войском гетмана Яна Ходкевича. Сражались несколько дней, финальный бой продолжался около 14 часов и завершился победой русских.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Детям расскажут об исторических событиях в современной и доступной форме. Их проводником выступит девочка Мотя. Она выберет трех помощников из зала и с их помощью перенесет зрителей в разные места и эпохи.

Постановка подходит для семейного просмотра. Детям расскажут об исторических событиях в современной и доступной форме. Их проводником станет девочка Мотя. Она выберет трех помощников из зала и с их помощью перенесет зрителей в разные места и эпохи.

Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Детям расскажут об исторических событиях в современной и доступной форме. Их проводником выступит девочка Мотя. Она выберет трех помощников из зала и с их помощью перенесет зрителей в разные места и эпохи.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
5 из 12
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

В постановке заняты более 50 актеров. В том числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Эдуард Флеров, Глеб Пускепалис, Валерий Николаев, актрисы Анна Большова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун и другие.

В спектакле заняты более 50 актеров. В их числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Эдуард Флеров, Глеб Пускепалис, Валерий Николаев, актрисы Анна Большова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун и другие.

В постановке заняты более 50 актеров. В том числе Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Эдуард Флеров, Глеб Пускепалис, Валерий Николаев, актрисы Анна Большова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Юлия Такшина, Дина Корзун и другие.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
6 из 12
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Актеры работают в порядке ротации. Они регулярно меняются, но в одной из главных ролей — всегда известный артист театра или кино.

Актеры участвуют в постановке в порядке ротации. Они регулярно меняются, но в одной из главных ролей всегда играет известный артист театра или кино. Это делается, чтобы учесть их плотные графики и дать зрителям возможность увидеть разных звезд.

Актеры работают в порядке ротации. Они регулярно меняются, но в одной из главных ролей — всегда известный артист театра или кино.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Музыку для спектакля написала рок-группа "25/17". Саундтреком также занимался композитор Тихон Хренников — младший. А за постановку танцев отвечал хореограф Никита Мошков.

Музыку для спектакля написала рок-группа 25/17. Над саундтреком также работал композитор Тихон Хренников-младший. А за постановку танцев отвечал современный российский хореограф Никита Мошков.

Музыку для спектакля написала рок-группа "25/17". Саундтреком также занимался композитор Тихон Хренников — младший. А за постановку танцев отвечал хореограф Никита Мошков.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
8 из 12
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

То, что все проходит на открытом воздухе, усиливает впечатление. На фасадах декораций то и дело вспыхивают яркие проекции, зрителей развлекают огненным шоу и интерактивными сценами.

Выступление проходит на открытом воздухе, что добавляет колорита происходящему. На фасадах декораций то и дело вспыхивают яркие проекции, зрителей развлекают огненным шоу и интерактивными сценами.

То, что все проходит на открытом воздухе, усиливает впечатление. На фасадах декораций то и дело вспыхивают яркие проекции, зрителей развлекают огненным шоу и интерактивными сценами.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
9 из 12
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

Увидеть спектакль можно каждые выходные с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. На новогодних каникулах, с 1 по 8 января, — ежедневно. В общей сложности за два месяца спектакль планируют показать около 50 раз.

Увидеть проект можно каждые выходные, начиная с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. На новогодних каникулах, с 1 по 8 января, шоу будут показывать ежедневно. С 11 января и до 23 февраля Соборную площадь можно будет посмотреть каждые выходные. В общей сложности за два месяца спектакль планируют показать около 50 раз.

Увидеть спектакль можно каждые выходные с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. На новогодних каникулах, с 1 по 8 января, — ежедневно. В общей сложности за два месяца спектакль планируют показать около 50 раз.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
10 из 12
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

До или после мероприятия стоит прогуляться по другим локациям "Москино". Это крупнейшая площадка для натурных съемок в стране. Тут есть декорации ковбойского поселения, Рейхстага, современного питерского бара и уездного города.

До или после мероприятия можно прогуляться по другим локациям Москино. Это крупнейшая площадка для натурных съемок в стране. Здесь есть декорации ковбойского городка, Рейхстага, современного питерского бара и уездного города.

До или после мероприятия стоит прогуляться по другим локациям "Москино". Это крупнейшая площадка для натурных съемок в стране. Тут есть декорации ковбойского поселения, Рейхстага, современного питерского бара и уездного города.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
11 из 12
© Фото : Предоставлено пресс-службой мультимедийного проекта "Соборная площадь"

В "Москино" ходят рейсовые автобусы и специальные шаттлы от метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В новогодние дни — раз в полчаса или 15 минут, в зависимости от потока посетителей.

Адрес: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

Добраться до Москино можно обычными рейсовыми автобусами или специальными шаттлами от метро Саларьево и от метро Теплый стан. В новогодние дни их планируют пускать часто – раз в полчаса или 15 минут в зависимости от потока посетителей.

В "Москино" ходят рейсовые автобусы и специальные шаттлы от метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В новогодние дни — раз в полчаса или 15 минут, в зависимости от потока посетителей.

Адрес: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

© Фото : Предоставлено пресс-службой мультимедийного проекта "Соборная площадь"
12 из 12
 
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