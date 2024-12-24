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Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах - РИА Новости, 24.12.2024
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22:57 24.12.2024 (обновлено: 22:58 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html
Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах
Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах - РИА Новости, 24.12.2024
Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах
Минпромторг РФ подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях - он позволит уравнять... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:57:00+03:00
2024-12-24T22:58:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
татьяна буцкая
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях - он позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Законопроектом о российской, или русской, полке предлагается регулирование, которое ранее не применялось в России… По своей сути механизм законопроекта дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. В настоящее время Минпромторг России подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленную версию законопроекта", - рассказал Алиханов. По его словам, законопроект не столько о квоте российской продукции на полке, сколько о продвижении отечественных товаров в рознице на внутреннем рынке. По данным Минпромторга РФ, доля прямого импорта в непродовольственной рознице в России находится на высоком уровне. "Значительная часть оборота – это продукция локализованных иностранных брендов. Нам необходимо обеспечить для производителей российской продукции равенство возможностей с производителями иностранной. При этом подходе получится предоставить нашему потребителю более широкий ассортимент российского товара", - добавил Алиханов. В начале мая 2023 года депутат Татьяна Буцкая сообщала, что ведется разработка проекта о создании в торговых сетях "российской полки" непродовольственных товаров. Однако формулировки законопроекта еще оттачивались, шла работа с кабмином и ведомствами. Кроме того, в октябре прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но конкретные параметры еще будут обсуждаться. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241130/gosduma-1986590017.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, татьяна буцкая, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Татьяна Буцкая, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах

Минпромторг подготовил обновленный проект о российской полке товаров в магазинах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях - он позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Законопроектом о российской, или русской, полке предлагается регулирование, которое ранее не применялось в России… По своей сути механизм законопроекта дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. В настоящее время Минпромторг России подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленную версию законопроекта", - рассказал Алиханов.
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По его словам, законопроект не столько о квоте российской продукции на полке, сколько о продвижении отечественных товаров в рознице на внутреннем рынке. По данным Минпромторга РФ, доля прямого импорта в непродовольственной рознице в России находится на высоком уровне.
«
"Значительная часть оборота – это продукция локализованных иностранных брендов. Нам необходимо обеспечить для производителей российской продукции равенство возможностей с производителями иностранной. При этом подходе получится предоставить нашему потребителю более широкий ассортимент российского товара", - добавил Алиханов.
В начале мая 2023 года депутат Татьяна Буцкая сообщала, что ведется разработка проекта о создании в торговых сетях "российской полки" непродовольственных товаров. Однако формулировки законопроекта еще оттачивались, шла работа с кабмином и ведомствами. Кроме того, в октябре прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но конкретные параметры еще будут обсуждаться.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
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ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановТатьяна БуцкаяМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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