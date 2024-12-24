Минпромторг подготовил обновил проект о "российской полке" в магазинах
Минпромторг подготовил обновленный проект о российской полке товаров в магазинах
Покупатель в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях - он позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Законопроектом о российской, или русской, полке предлагается регулирование, которое ранее не применялось в России… По своей сути механизм законопроекта дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. В настоящее время Минпромторг России подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленную версию законопроекта", - рассказал Алиханов.
По его словам, законопроект не столько о квоте российской продукции на полке, сколько о продвижении отечественных товаров в рознице на внутреннем рынке. По данным Минпромторга РФ, доля прямого импорта в непродовольственной рознице в России находится на высоком уровне.
«
"Значительная часть оборота – это продукция локализованных иностранных брендов. Нам необходимо обеспечить для производителей российской продукции равенство возможностей с производителями иностранной. При этом подходе получится предоставить нашему потребителю более широкий ассортимент российского товара", - добавил Алиханов.
В начале мая 2023 года депутат Татьяна Буцкая сообщала, что ведется разработка проекта о создании в торговых сетях "российской полки" непродовольственных товаров. Однако формулировки законопроекта еще оттачивались, шла работа с кабмином и ведомствами. Кроме того, в октябре прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но конкретные параметры еще будут обсуждаться.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
В Госдуме предложили поощрять магазины с "российской полкой"
5 сентября, 13:25