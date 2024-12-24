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США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны
США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:49:00+03:00
2024-12-24T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал Ртищев.
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алексей ртищев, сенегал, в мире, армения, грузия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Алексей Ртищев, Сенегал, В мире, Армения, Грузия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны
Минобороны: США строят лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов в Сенегале