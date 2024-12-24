https://ria.ru/20241224/minoborony-1990953725.html

США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны

США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024

США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны

США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:49:00+03:00

2024-12-24T10:49:00+03:00

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алексей ртищев

сенегал

в мире

армения

грузия

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952943.html

сенегал

армения

грузия

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алексей ртищев, сенегал, в мире, армения, грузия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша