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США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
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10:49 24.12.2024 (обновлено: 10:50 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/minoborony-1990953725.html
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны
США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:49:00+03:00
2024-12-24T10:50:00+03:00
алексей ртищев
сенегал
в мире
армения
грузия
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал Ртищев.
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алексей ртищев, сенегал, в мире, армения, грузия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Алексей Ртищев, Сенегал, В мире, Армения, Грузия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США строят лабораторный комплекс в Сенегале, сообщили в Минобороны

Минобороны: США строят лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов в Сенегале

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал Ртищев.
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Вчера, 10:46
 
Алексей РтищевСенегалВ миреАрменияГрузияВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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