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Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО - РИА Новости, 24.12.2024
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01:47 24.12.2024 (обновлено: 06:01 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/minfin-1990918211.html
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО - РИА Новости, 24.12.2024
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:47:00+03:00
2024-12-24T06:01:00+03:00
экономика
ипотека
россия
сергей пахомов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин России предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой два процента. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России."Представленное предложение Минфином России не поддерживается", — сказано в ответе замминистра финансов России Ивана Чебескова.В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы ("Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ", "ИТ-ипотека") привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на все больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент "льготной ипотеки" из точечной меры поддержки в массовый продукт."Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан", — сказано в документе.В Минфине добавляют, что введение новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.
https://ria.ru/20241206/gosduma-1987637209.html
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экономика, ипотека, россия, сергей пахомов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Ипотека, Россия, Сергей Пахомов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО

Минфин не поддержал проект о льготной ипотеке для участников СВО

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин России предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой два процента. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России.
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"Представленное предложение Минфином России не поддерживается", — сказано в ответе замминистра финансов России Ивана Чебескова.
В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы ("Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ", "ИТ-ипотека") привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на все больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент "льготной ипотеки" из точечной меры поддержки в массовый продукт.
"Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан", — сказано в документе.
В Минфине добавляют, что введение новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.
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12 декабря, 13:27
 
ЭкономикаИпотекаРоссияСергей ПахомовГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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