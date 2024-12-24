https://ria.ru/20241224/migranty-1991095469.html

В ОП оценили ситуацию с детьми мигрантов в школах

В ОП оценили ситуацию с детьми мигрантов в школах - РИА Новости, 24.12.2024

В ОП оценили ситуацию с детьми мигрантов в школах

В российских школах сложилась катастрофическая ситуация из-за детей иностранцев, не владеющих русским языком, заявила заместитель председателя комиссии по... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:38:00+03:00

2024-12-24T19:38:00+03:00

2024-12-24T19:50:00+03:00

общество

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В российских школах сложилась катастрофическая ситуация из-за детей иностранцев, не владеющих русским языком, заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) Маргарита Лянге в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. <…> Все дети должны учиться, но они должны понимать, что им говорят", — сказала она.По ее словам, известно уже много случаев в разных регионах, когда преподаватели увольнялись, потому что директор школы "не имеет права согласно закону не брать ребенка, которого ему приводят".По предположению Лянге, в скором времени могут появиться учебные заведения, в которых детей будут готовить к получению знаний на русском языке, "если родители по какой-то причине привезли их в Россию и не озаботились тем, чтобы они знали его хотя бы на элементарном уровне".Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.Он уточнил, что в год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.Законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским, приняла Госдума и одобрил Совфед. Согласно новым нормам, для зачисления такие дети должны будут пройти бесплатный тест, который покажет их уровень владения языком.

https://ria.ru/20241224/studenty-1990936580.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990164620.html

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общество, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, госдума рф