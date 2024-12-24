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В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда

В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда - РИА Новости, 24.12.2024

В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда

Двадцать четыре иностранных гражданина доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт по итогам рейда на продуктовой базе в посёлке Шушары в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:18:00+03:00

2024-12-24T12:18:00+03:00

2024-12-24T12:18:00+03:00

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двадцать четыре иностранных гражданина доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт по итогам рейда на продуктовой базе в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщил окружной главк Росгвардии. По данным ведомства, ОМОН "Бастион" Росгвардии совместно с военными следователями и представителями военного комиссариата провели на оптово-розничной продуктовой базе в Шушарах рейд по выявлению тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учёт. "Проверено более 350 граждан, в том числе иностранных, из них 24 доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт", – говорится в сообщении окружного главка.

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санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, общество