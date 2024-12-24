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В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда - РИА Новости, 24.12.2024
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12:18 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/migranty-1990975739.html
В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда
В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда
Двадцать четыре иностранных гражданина доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт по итогам рейда на продуктовой базе в посёлке Шушары в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:18:00+03:00
2024-12-24T12:18:00+03:00
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двадцать четыре иностранных гражданина доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт по итогам рейда на продуктовой базе в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщил окружной главк Росгвардии. По данным ведомства, ОМОН "Бастион" Росгвардии совместно с военными следователями и представителями военного комиссариата провели на оптово-розничной продуктовой базе в Шушарах рейд по выявлению тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учёт. "Проверено более 350 граждан, в том числе иностранных, из них 24 доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт", – говорится в сообщении окружного главка.
https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html
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санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, общество
Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Общество
В Петербурге иностранных граждан поставят на воинский учет после рейда

В Петербурге 23 иностранца доставили в военкомат для постановки на воинский учет

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двадцать четыре иностранных гражданина доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт по итогам рейда на продуктовой базе в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщил окружной главк Росгвардии.
По данным ведомства, ОМОН "Бастион" Росгвардии совместно с военными следователями и представителями военного комиссариата провели на оптово-розничной продуктовой базе в Шушарах рейд по выявлению тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учёт.
"Проверено более 350 граждан, в том числе иностранных, из них 24 доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт", – говорится в сообщении окружного главка.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства
27 октября, 16:24
 
Санкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииОбщество
 
 
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