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МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС - РИА Новости, 24.12.2024
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17:08 24.12.2024 (обновлено: 22:01 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/mid-1991050184.html
МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС
МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС - РИА Новости, 24.12.2024
МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС
Представитель МИД Украины Георгий Тихий поспешил оправдаться за информацию в испанской газете Pais о желании Киева лишить украинских беженцев за рубежом... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:08:00+03:00
2024-12-24T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий поспешил оправдаться за информацию в испанской газете Pais о желании Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран ЕС, назвав некоторые утверждения некорректными. Ранее во вторник испанская газета сообщила, что власти Украины хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, а мужчинам призывного возраста отказывали в консульских услугах. Как пишет газета, Киев рассматривает любые меры по разрешению демографического кризиса. "Некоторые утверждения в этой статье некорректные. Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС. Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству", — приводит слова Тихого Telegram-канал МИД Украины. МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные. С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей. Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html
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в мире, украина, киев, элла либанова, владимир зеленский, александр сырский, евросоюз, оон, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Элла Либанова, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Евросоюз, ООН, Страна.ua
МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС

Представитель МИД Украины Тихий: Киев не хочет лишать беженцев в ЕС поддержки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий поспешил оправдаться за информацию в испанской газете Pais о желании Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран ЕС, назвав некоторые утверждения некорректными.
Ранее во вторник испанская газета сообщила, что власти Украины хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, а мужчинам призывного возраста отказывали в консульских услугах. Как пишет газета, Киев рассматривает любые меры по разрешению демографического кризиса.
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"Некоторые утверждения в этой статье некорректные. Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС. Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству", — приводит слова Тихого Telegram-канал МИД Украины.
МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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