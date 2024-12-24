МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС
Представитель МИД Украины Тихий: Киев не хочет лишать беженцев в ЕС поддержки
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий поспешил оправдаться за информацию в испанской газете Pais о желании Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран ЕС, назвав некоторые утверждения некорректными.
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"Некоторые утверждения в этой статье некорректные. Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС. Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству", — приводит слова Тихого Telegram-канал МИД Украины.
МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.
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