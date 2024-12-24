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Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера - РИА Новости, 24.12.2024
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12:07 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/merkel-1990973294.html
Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера
Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера - РИА Новости, 24.12.2024
Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера
Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС... РИА Новости, 24.12.2024
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2024-12-24T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС Фридриха Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах. "Желаю Фридриху Мерцу успехов. Он долгое время работал над достижением цели стать кандидатом на пост канцлера. И я надеюсь, что у него также хватит сил провести хорошую избирательную кампанию", - сказала Меркель. По ее мнению, сейчас на первый план выходят вопросы экономической политики. "Я бы не желала ему успеха, если бы не была убеждена, что у него для этого все есть", - добавила экс-канцлер. Отношения между Меркель и Мерцем долгое время оставались напряжёнными: возглавлявший в начале нулевых фракцию ХДС/ХСС Мерц уступил Меркель в борьбе за пост главы партии, что в итоге даже привело к его временному уходу из политики. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html
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в мире, германия, фридрих мерц, ангела меркель, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера

Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах

© AP Photo / Ferdinand OstropКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС Фридриха Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах.
"Желаю Фридриху Мерцу успехов. Он долгое время работал над достижением цели стать кандидатом на пост канцлера. И я надеюсь, что у него также хватит сил провести хорошую избирательную кампанию", - сказала Меркель.
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По ее мнению, сейчас на первый план выходят вопросы экономической политики.
"Я бы не желала ему успеха, если бы не была убеждена, что у него для этого все есть", - добавила экс-канцлер.
Отношения между Меркель и Мерцем долгое время оставались напряжёнными: возглавлявший в начале нулевых фракцию ХДС/ХСС Мерц уступил Меркель в борьбе за пост главы партии, что в итоге даже привело к его временному уходу из политики.
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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В миреГерманияФридрих МерцАнгела МеркельОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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