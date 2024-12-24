https://ria.ru/20241224/merkel-1990973294.html

Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера

Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера - РИА Новости, 24.12.2024

Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера

Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T12:07:00+03:00

в мире

германия

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хдс/хсс

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС Фридриха Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах. "Желаю Фридриху Мерцу успехов. Он долгое время работал над достижением цели стать кандидатом на пост канцлера. И я надеюсь, что у него также хватит сил провести хорошую избирательную кампанию", - сказала Меркель. По ее мнению, сейчас на первый план выходят вопросы экономической политики. "Я бы не желала ему успеха, если бы не была убеждена, что у него для этого все есть", - добавила экс-канцлер. Отношения между Меркель и Мерцем долгое время оставались напряжёнными: возглавлявший в начале нулевых фракцию ХДС/ХСС Мерц уступил Меркель в борьбе за пост главы партии, что в итоге даже привело к его временному уходу из политики. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.

https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, фридрих мерц, ангела меркель, олаф шольц, хдс/хсс