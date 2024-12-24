Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера
Меркель поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах
© AP Photo / Ferdinand OstropКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ и бывшая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в интервью изданию Table.Media поддержала кандидатуру текущего главы ХДС Фридриха Мерца на пост канцлера на предстоящих выборах.
"Желаю Фридриху Мерцу успехов. Он долгое время работал над достижением цели стать кандидатом на пост канцлера. И я надеюсь, что у него также хватит сил провести хорошую избирательную кампанию", - сказала Меркель.
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По ее мнению, сейчас на первый план выходят вопросы экономической политики.
"Я бы не желала ему успеха, если бы не была убеждена, что у него для этого все есть", - добавила экс-канцлер.
Отношения между Меркель и Мерцем долгое время оставались напряжёнными: возглавлявший в начале нулевых фракцию ХДС/ХСС Мерц уступил Меркель в борьбе за пост главы партии, что в итоге даже привело к его временному уходу из политики.
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
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