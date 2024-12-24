https://ria.ru/20241224/medvedev-1991037702.html

Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"

Медведев посетил в Уфе центр "Защитник" - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:13:00+03:00

2024-12-24T16:13:00+03:00

2024-12-24T16:13:00+03:00

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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", сообщила пресс-служба главы республики. Медведев находится в Уфе с рабочим визитом. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", - сообщили в пресс-службе. Центр создали в октябре 2024 года. Здесь кандидатам на прохождение военной службы предоставляют полный спектр услуг – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления контрактов. Для удобства будущих защитников Родины организовали трёхразовое питание, предоставили места проживания и создали условия для спортивно-досуговой деятельности, добавили в пресс-службе руководителя республики. "Во время осмотра Дмитрию Медведеву, Игорю Комарову и Радию Хабирову продемонстрировали помещения, где проходит регистрация кандидатов. Здесь они могут встретиться с представителями воинских частей и банков для оформления расчётных счетов. В центре занимаются и оформлением региональных выплат контрактникам", - говорится в релизе. Отмечается, что глава Башкирии рассказал о республиканских мерах поддержки участников СВО и их семей. В центре "Защитник" также информируют контрактников о программе жилстройсбережений. Благодаря этому проекту военнослужащие могут накопить средства на приобретение жилья. При этом из регионального бюджета дополнительно начисляют адресную государственную субсидию. Во время визита в центр "Защитник" Хабиров рассказал Медведеву и Комарову о бойцах из Башкирии, которые геройски проявили себя на полях сражений. "У нас в республике 12 Героев России – участников СВО. Некоторые из них удостоены этого звания посмертно. Все эти ребята разных национальностей. Мы гордимся их подвигами. В честь одного из бойцов, Максима Серафимова, мы назвали наш военно-патриотический парк "Патриот", – сказал Хабиров.

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991029449.html

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html

https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, уфа, дмитрий медведев, радий хабиров, игорь комаров, единая россия, патриот