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Медведев посетил в Уфе центр "Защитник" - РИА Новости, 24.12.2024
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16:13 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991037702.html
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник" - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:13:00+03:00
2024-12-24T16:13:00+03:00
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", сообщила пресс-служба главы республики. Медведев находится в Уфе с рабочим визитом. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", - сообщили в пресс-службе. Центр создали в октябре 2024 года. Здесь кандидатам на прохождение военной службы предоставляют полный спектр услуг – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления контрактов. Для удобства будущих защитников Родины организовали трёхразовое питание, предоставили места проживания и создали условия для спортивно-досуговой деятельности, добавили в пресс-службе руководителя республики. "Во время осмотра Дмитрию Медведеву, Игорю Комарову и Радию Хабирову продемонстрировали помещения, где проходит регистрация кандидатов. Здесь они могут встретиться с представителями воинских частей и банков для оформления расчётных счетов. В центре занимаются и оформлением региональных выплат контрактникам", - говорится в релизе. Отмечается, что глава Башкирии рассказал о республиканских мерах поддержки участников СВО и их семей. В центре "Защитник" также информируют контрактников о программе жилстройсбережений. Благодаря этому проекту военнослужащие могут накопить средства на приобретение жилья. При этом из регионального бюджета дополнительно начисляют адресную государственную субсидию. Во время визита в центр "Защитник" Хабиров рассказал Медведеву и Комарову о бойцах из Башкирии, которые геройски проявили себя на полях сражений. "У нас в республике 12 Героев России – участников СВО. Некоторые из них удостоены этого звания посмертно. Все эти ребята разных национальностей. Мы гордимся их подвигами. В честь одного из бойцов, Максима Серафимова, мы назвали наш военно-патриотический парк "Патриот", – сказал Хабиров.
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991029449.html
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html
https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272537.html
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здоровье - общество, россия, уфа, дмитрий медведев, радий хабиров, игорь комаров, единая россия, патриот
Здоровье - Общество, Россия, Уфа, Дмитрий Медведев, Радий Хабиров, Игорь Комаров, Единая Россия, Патриот
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"

Медведев ознакомился с работой Центра отбора на военную службу "Защитник" в Уфе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев посещает Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник"
Дмитрий Медведев посещает Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту Защитник - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев посещает Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник"
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", сообщила пресс-служба главы республики.
Медведев находится в Уфе с рабочим визитом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Медведев поблагодарил регионы за работу по отбору контрактников
Вчера, 15:46
«
"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", - сообщили в пресс-службе.
Центр создали в октябре 2024 года. Здесь кандидатам на прохождение военной службы предоставляют полный спектр услуг – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления контрактов. Для удобства будущих защитников Родины организовали трёхразовое питание, предоставили места проживания и создали условия для спортивно-досуговой деятельности, добавили в пресс-службе руководителя республики.
"Во время осмотра Дмитрию Медведеву, Игорю Комарову и Радию Хабирову продемонстрировали помещения, где проходит регистрация кандидатов. Здесь они могут встретиться с представителями воинских частей и банков для оформления расчётных счетов. В центре занимаются и оформлением региональных выплат контрактникам", - говорится в релизе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Вчера, 15:52
Отмечается, что глава Башкирии рассказал о республиканских мерах поддержки участников СВО и их семей. В центре "Защитник" также информируют контрактников о программе жилстройсбережений. Благодаря этому проекту военнослужащие могут накопить средства на приобретение жилья. При этом из регионального бюджета дополнительно начисляют адресную государственную субсидию.
Во время визита в центр "Защитник" Хабиров рассказал Медведеву и Комарову о бойцах из Башкирии, которые геройски проявили себя на полях сражений. "У нас в республике 12 Героев России – участников СВО. Некоторые из них удостоены этого звания посмертно. Все эти ребята разных национальностей. Мы гордимся их подвигами. В честь одного из бойцов, Максима Серафимова, мы назвали наш военно-патриотический парк "Патриот", – сказал Хабиров.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Медведев назвал единственную форму привлечения граждан для участия в СВО
3 октября, 23:12
 
Здоровье - ОбществоРоссияУфаДмитрий МедведевРадий ХабировИгорь КомаровЕдиная РоссияПатриот
 
 
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