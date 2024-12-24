https://ria.ru/20241224/medvedev-1991037702.html
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник" - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:13:00+03:00
2024-12-24T16:13:00+03:00
2024-12-24T16:13:00+03:00
здоровье - общество
россия
уфа
дмитрий медведев
радий хабиров
игорь комаров
единая россия
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991002453_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_35d07a9587c7099b6f29c92f9339d0d9.jpg
УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", сообщила пресс-служба главы республики. Медведев находится в Уфе с рабочим визитом. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", - сообщили в пресс-службе. Центр создали в октябре 2024 года. Здесь кандидатам на прохождение военной службы предоставляют полный спектр услуг – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления контрактов. Для удобства будущих защитников Родины организовали трёхразовое питание, предоставили места проживания и создали условия для спортивно-досуговой деятельности, добавили в пресс-службе руководителя республики. "Во время осмотра Дмитрию Медведеву, Игорю Комарову и Радию Хабирову продемонстрировали помещения, где проходит регистрация кандидатов. Здесь они могут встретиться с представителями воинских частей и банков для оформления расчётных счетов. В центре занимаются и оформлением региональных выплат контрактникам", - говорится в релизе. Отмечается, что глава Башкирии рассказал о республиканских мерах поддержки участников СВО и их семей. В центре "Защитник" также информируют контрактников о программе жилстройсбережений. Благодаря этому проекту военнослужащие могут накопить средства на приобретение жилья. При этом из регионального бюджета дополнительно начисляют адресную государственную субсидию. Во время визита в центр "Защитник" Хабиров рассказал Медведеву и Комарову о бойцах из Башкирии, которые геройски проявили себя на полях сражений. "У нас в республике 12 Героев России – участников СВО. Некоторые из них удостоены этого звания посмертно. Все эти ребята разных национальностей. Мы гордимся их подвигами. В честь одного из бойцов, Максима Серафимова, мы назвали наш военно-патриотический парк "Патриот", – сказал Хабиров.
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991029449.html
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html
https://ria.ru/20241003/medvedev-1976272537.html
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991002453_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1e12097c1c22efc0bdad8c81c3a4609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, уфа, дмитрий медведев, радий хабиров, игорь комаров, единая россия, патриот
Здоровье - Общество, Россия, Уфа, Дмитрий Медведев, Радий Хабиров, Игорь Комаров, Единая Россия, Патриот
Медведев посетил в Уфе центр "Защитник"
Медведев ознакомился с работой Центра отбора на военную службу "Защитник" в Уфе
УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Уфе ознакомился с работой центра отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", сообщила пресс-служба главы республики.
Медведев
находится в Уфе
с рабочим визитом.
«
"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
и глава Башкортостана Радий Хабиров
посетили Центр отбора граждан на военную службу по контракту "Защитник", - сообщили в пресс-службе.
Центр создали в октябре 2024 года. Здесь кандидатам на прохождение военной службы предоставляют полный спектр услуг – от прохождения медицинского освидетельствования до оформления контрактов. Для удобства будущих защитников Родины организовали трёхразовое питание, предоставили места проживания и создали условия для спортивно-досуговой деятельности, добавили в пресс-службе руководителя республики.
"Во время осмотра Дмитрию Медведеву, Игорю Комарову и Радию Хабирову продемонстрировали помещения, где проходит регистрация кандидатов. Здесь они могут встретиться с представителями воинских частей и банков для оформления расчётных счетов. В центре занимаются и оформлением региональных выплат контрактникам", - говорится в релизе.
Отмечается, что глава Башкирии рассказал о республиканских мерах поддержки участников СВО и их семей. В центре "Защитник" также информируют контрактников о программе жилстройсбережений. Благодаря этому проекту военнослужащие могут накопить средства на приобретение жилья. При этом из регионального бюджета дополнительно начисляют адресную государственную субсидию.
Во время визита в центр "Защитник" Хабиров рассказал Медведеву и Комарову о бойцах из Башкирии, которые геройски проявили себя на полях сражений. "У нас в республике 12 Героев России
– участников СВО. Некоторые из них удостоены этого звания посмертно. Все эти ребята разных национальностей. Мы гордимся их подвигами. В честь одного из бойцов, Максима Серафимова, мы назвали наш военно-патриотический парк "Патриот
", – сказал Хабиров.