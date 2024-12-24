Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе
Медведев, Комаров и Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятнику Герою РФ генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе
Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятнику Герою РФ генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, сообщила пресс-служба главы республики.
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"В Уфе заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова", - говорится в сообщении.
Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор – народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.
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