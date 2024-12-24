https://ria.ru/20241224/medvedev-1991034867.html

Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:04:00+03:00

2024-12-24T16:04:00+03:00

2024-12-24T16:04:00+03:00

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уфа

дмитрий медведев

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радий хабиров

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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, сообщила пресс-служба главы республики. "В Уфе заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова", - говорится в сообщении. Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор – народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, уфа, дмитрий медведев, игорь комаров, радий хабиров, единая россия