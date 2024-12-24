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Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
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16:04 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991034867.html
Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе
Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:04:00+03:00
2024-12-24T16:04:00+03:00
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, сообщила пресс-служба главы республики. "В Уфе заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова", - говорится в сообщении. Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор – народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.
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россия, уфа, дмитрий медведев, игорь комаров, радий хабиров, единая россия
Россия, Уфа, Дмитрий Медведев, Игорь Комаров, Радий Хабиров, Единая Россия
Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Медведев, Комаров и Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятнику Герою РФ генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе
Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятнику Герою РФ генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятнику Герою РФ генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, сообщила пресс-служба главы республики.
«
Уфе заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова", - говорится в сообщении.
Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор – народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.
Дмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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РоссияУфаДмитрий МедведевИгорь КомаровРадий ХабировЕдиная Россия
 
 
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