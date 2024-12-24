https://ria.ru/20241224/medvedev-1991033823.html

Медведев на совещании в Уфе обсудит отбор на военную службу в ПФО

Медведев на совещании в Уфе обсудит отбор на военную службу в ПФО - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев на совещании в Уфе обсудит отбор на военную службу в ПФО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании в Уфе обсудят ход отбора граждан на военную службу в Приволжском... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:30:00+03:00

2024-12-24T15:30:00+03:00

2024-12-24T15:58:00+03:00

политика

россия

уфа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании в Уфе обсудят ход отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе и подведут итоги этой работы в целом. "Мы обсудим ход отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе и в известном смысле подведем итоги всей нашей работы", - сказал Медведев и сообщил, что в совещании участвуют не только субъекты региона, но и полномочные представители в других федеральных округах. Виде опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991029449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, уфа, дмитрий медведев