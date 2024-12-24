https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html

Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга

Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга

Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:52:00+03:00

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россия

уфа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами. Естественно, благодарим их за службу, за исполнение воинского долга", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Уфу на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе. Фрагмент совещание Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html

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уфа

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Наталья Макарова

россия, уфа, дмитрий медведев