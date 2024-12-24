https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
россия
уфа
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991023435_0:196:3070:1923_1920x0_80_0_0_4997b4fb88f773c83585297a3475dd9c.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами. Естественно, благодарим их за службу, за исполнение воинского долга", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Уфу на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе. Фрагмент совещание Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991023435_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e1ff08748eb14f57a1909a740aca2857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, дмитрий медведев
Россия, Уфа, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Медведев: Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу