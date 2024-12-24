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Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга - РИА Новости, 24.12.2024
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15:52 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
россия
уфа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами. Естественно, благодарим их за службу, за исполнение воинского долга", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Уфу на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе. Фрагмент совещание Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html
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россия, уфа, дмитрий медведев
Россия, Уфа, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга

Медведев: Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ
Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия гордится своими военными, страна благодарна бойцам за службу и героическое исполнение воинского долга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами. Естественно, благодарим их за службу, за исполнение воинского долга", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Уфу на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе.
Фрагмент совещание Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Дмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Медведев посетил госпиталь в Уфе
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РоссияУфаДмитрий Медведев
 
 
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