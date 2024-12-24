Медведев посетил госпиталь в Уфе
Медведев посетил госпиталь в Уфе и пообщался с военными
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
Дмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими.
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"Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить - они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.
Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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