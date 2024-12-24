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Медведев посетил госпиталь в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
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15:41 24.12.2024 (обновлено: 15:52 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html
Медведев посетил госпиталь в Уфе
Медведев посетил госпиталь в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев посетил госпиталь в Уфе
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими.&quot;Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить - они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга&quot;, - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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уфа, россия, дмитрий медведев, общество
Уфа, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев посетил госпиталь в Уфе

Медведев посетил госпиталь в Уфе и пообщался с военными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
Дмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев посещает Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими.
«

"Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить - они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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