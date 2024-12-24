https://ria.ru/20241224/medvedev-1991028829.html

Медведев посетил госпиталь в Уфе

Медведев посетил госпиталь в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев посетил госпиталь в Уфе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:41:00+03:00

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уфа

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Уфе посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими."Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить - они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241224/mediki-1991027988.html

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Наталья Макарова

уфа, россия, дмитрий медведев, общество