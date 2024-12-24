https://ria.ru/20241224/mchs-1991036823.html

В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов

В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов - РИА Новости, 24.12.2024

В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов

Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:09:00+03:00

2024-12-24T16:09:00+03:00

2024-12-24T16:11:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков."С апреля по ноябрь этого года сводными пиротехническими отрядами МЧС России на территориях ДНР и ЛНР обследованы и очищены от взрывоопасных предметов свыше 300 гектаров. При этом обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал он.Министр добавил, что пиротехники МЧС России также проводили работу по разминированию территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)