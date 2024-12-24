https://ria.ru/20241224/mchs-1991036823.html
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов - РИА Новости, 24.12.2024
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов
Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:09:00+03:00
2024-12-24T16:09:00+03:00
2024-12-24T16:11:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
александр куренков (мчс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков."С апреля по ноябрь этого года сводными пиротехническими отрядами МЧС России на территориях ДНР и ЛНР обследованы и очищены от взрывоопасных предметов свыше 300 гектаров. При этом обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал он.Министр добавил, что пиротехники МЧС России также проводили работу по разминированию территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Александр Куренков (МЧС)
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов
МЧС обезвредили пять тысяч боеприпасов в ДНР и ЛНР за восемь месяцев