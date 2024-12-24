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В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 24.12.2024 (обновлено: 16:11 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/mchs-1991036823.html
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов - РИА Новости, 24.12.2024
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов
Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и... РИА Новости, 24.12.2024
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков."С апреля по ноябрь этого года сводными пиротехническими отрядами МЧС России на территориях ДНР и ЛНР обследованы и очищены от взрывоопасных предметов свыше 300 гектаров. При этом обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал он.Министр добавил, что пиротехники МЧС России также проводили работу по разминированию территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Александр Куренков (МЧС)
В ДНР и ЛНР за восемь месяцев обезвредили пять тысяч боеприпасов

МЧС обезвредили пять тысяч боеприпасов в ДНР и ЛНР за восемь месяцев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сводные пиротехнические отряды МЧС России за восемь месяцев этого года обследовали на территории ДНР и ЛНР свыше 300 гектаров местности, обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков.
"С апреля по ноябрь этого года сводными пиротехническими отрядами МЧС России на территориях ДНР и ЛНР обследованы и очищены от взрывоопасных предметов свыше 300 гектаров. При этом обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал он.
Министр добавил, что пиротехники МЧС России также проводили работу по разминированию территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
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10 декабря, 05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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