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Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - РИА Новости, 24.12.2024
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11:24 24.12.2024 (обновлено: 12:38 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/mazut-1990962010.html
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - РИА Новости, 24.12.2024
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров крымского побережья, сообщило МЧС. РИА Новости, 24.12.2024
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2024-12-24T12:38:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
ленинский район
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров крымского побережья, сообщило МЧС. "Очищены 14,4 километра береговой линии (за сутки — четыре километра), собраны и вывезены 109,3 тонны загрязненного песка и грунта (за сутки — 49 тонн) и 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости", — указали в ведомстве.Мониторинговые группы обследовали, в том числе повторно, 349 километров береговой линии от мыса Опук до села Яковенково Ленинского района и от села Заветное до центральной набережной Керчи.Обнаружены 20 масляных пятен, для их ликвидации работают три судна.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html
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происшествия, россия, керченский пролив, ленинский район, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Ленинский район, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму

Спасатели и волонтеры очистили от мазута более 14 км береговой линии в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров крымского побережья, сообщило МЧС.
"Очищены 14,4 километра береговой линии (за сутки — четыре километра), собраны и вывезены 109,3 тонны загрязненного песка и грунта (за сутки — 49 тонн) и 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости", — указали в ведомстве.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
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Мониторинговые группы обследовали, в том числе повторно, 349 километров береговой линии от мыса Опук до села Яковенково Ленинского района и от села Заветное до центральной набережной Керчи.
Обнаружены 20 масляных пятен, для их ликвидации работают три судна.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
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ПроисшествияРоссияКерченский проливЛенинский районВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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