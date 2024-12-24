https://ria.ru/20241224/mazut-1990962010.html
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - РИА Новости, 24.12.2024
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров крымского побережья, сообщило МЧС. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:24:00+03:00
2024-12-24T11:24:00+03:00
2024-12-24T12:38:00+03:00
происшествия
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владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров крымского побережья, сообщило МЧС. "Очищены 14,4 километра береговой линии (за сутки — четыре километра), собраны и вывезены 109,3 тонны загрязненного песка и грунта (за сутки — 49 тонн) и 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости", — указали в ведомстве.Мониторинговые группы обследовали, в том числе повторно, 349 километров береговой линии от мыса Опук до села Яковенково Ленинского района и от села Заветное до центральной набережной Керчи.Обнаружены 20 масляных пятен, для их ликвидации работают три судна.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html
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происшествия, россия, керченский пролив, ленинский район, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Ленинский район, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели и волонтеры очистили от мазута более 14 км береговой линии в Крыму