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"Пойдет по следу". В США рассказали, что Маск задумал против Украины

"Пойдет по следу". В США рассказали, что Маск задумал против Украины - РИА Новости, 24.12.2024

"Пойдет по следу". В США рассказали, что Маск задумал против Украины

Предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в ближайшие месяцы может выяснить, куда на самом деле пошли отправленные Украине американские деньги, заявил... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:30:00+03:00

2024-12-24T18:30:00+03:00

2024-12-24T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в ближайшие месяцы может выяснить, куда на самом деле пошли отправленные Украине американские деньги, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не слышал, чтобы кто-нибудь заикнулся о том, что внешняя политика США в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и ЕС предоставили Киеву. Я предполагаю, что это станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", — считает он.По словам Доктороу, в ближайшие месяцы в СМИ появятся данные с результатами расследования Маска.Илон Маск после выборов президента США согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине нужно будет провести аудит помощи Киеву.В декабре премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. Словацкий политик не раз заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа провести ревизию всей оказанной за последние годы помощи Украине. Он отметил, что в этой стране активно разворовывают и отмывают деньги американских налогоплательщиков.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. При этом в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html

https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html

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