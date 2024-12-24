https://ria.ru/20241224/lyzhi-1771171293.html

Как подобрать лыжи и палки по росту и весу — таблица, советы экспертов

Как выбрать лыжи по росту и длине: таблица размеров, советы по выбору

Как подобрать лыжи и палки по росту и весу — таблица, советы экспертов

Выбор лыж – процесс не такой простой, как может показаться. Профессионал или любитель, “классик” или фрирайдер – каждому спортсмену нужно правильное снаряжение, РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:16:00+03:00

2024-12-24T20:16:00+03:00

2024-12-24T20:16:00+03:00

туризм

новости - туризм

впечатления - туризм

горнолыжный спорт

лыжные виды спорта

россия

отдых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771131321_0:82:3129:1842_1920x0_80_0_0_8a7c2918bd9a13c09b69ad53b6239379.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выбор лыж – процесс не такой простой, как может показаться. Профессионал или любитель, “классик” или фрирайдер – каждому спортсмену нужно правильное снаряжение, в том числе крепежи и ботинки по размеру. Как выбрать лыжи ребенку и взрослому, чем беговые отличаются от горных, а также таблица соотношения длины полоза и роста – в материале РИА Новости.Как выбрать лыжиГрамотный выбор лыж напрямую влияет не только на комфорт при катании, но и на безопасность. Универсального подхода здесь нет, в каждом случае будут важны индивидуальные факторы.Для взрослыхЛыжи для взрослых выбирают с учетом:Для детейПодбирая лыжи для детей, учитывают не только вес и рост, но и возраст. Помимо длины, также учитывается и ширина полоза. К примеру, детям от трех до шести лет нужны широкие лыжи с круглым носком. Они помогают малышу освоиться на снегу, так как достаточно устойчивы и управляемы. В школьном возрасте, когда ребенок становится уже более осторожным, можно приобретать узкие лыжи – примерно пять-семь сантиметров в ширину. А для подростков снаряжение выбирают уже с учетом стиля катания. Если ребенок не в первый раз стоит на лыжах, чувствует себя уверенно и способен проводить базовые маневры – полозья могут быть шириной пять сантиметров, тогда как совсем новички более комфортно будут чувствовать себя на десятисантиметровых.Типы лыж по стилю катанияТрадиционно выделяют три стиля катания, каждому из которых соответствует свой вид лыж.КлассическиеОсновное преимущество таких лыж – они отлично подходят для новичков. Их рекомендуют использовать на хорошей, специально оборудованной трассе. Основные особенности классических лыж:КоньковыеКоньковый стиль характеризуется катанием с попеременным отталкиванием обеими ногами и разнонаправленным скольжением. При таком движении траектории ног частично пересекаются, и есть вероятность зацепиться, поэтому коньковые лыжи — относительно короткие, обычно не более 192 сантиметра. Другие особенности:КомбинированныеДлина комбинированных лыж приближена к коньковым, но они подходят и для классического хода. Правда, их придется смазывать: как правило, специальные насечки отсутствуют. Комбинированные лыжи прекрасно подойдут для тех, кто еще не определился со стилем катания или не может иметь несколько пар.У такого типа есть и другие плюсы:Но есть и весомый минус: из-за универсальности комбинированные лыжи теряют специфические преимущества классических и коньковых. Поэтому важно, опять же, определиться со стилем катания.Типы лыж по назначениюНазначение лыж, как правило, зависит от того, по какому покрытию человек планирует кататься.ГорныеНазвание говорит само за себя – это лыжи для горных склонов и горнолыжного спорта. Они, в свою очередь, имеют свою классификацию:БеговыеЭто лыжи для бега по ровной поверхности, у них также есть несколько подвидов:Длина лыжЛыжи нужно выбирать, исходя из их типа. Длина должна быть:Но окончательный выбор зависит и от других показателей.Вес и рост лыжникаОптимальные соотношения роста и длины лыж приведены в таблице ниже.Вес, в свою очередь, служит основным критерием при выборе жесткости. Обычно на лыжах указывают допустимые значения в диапазоне, например, 60–70 килограммов.ЖесткостьПоказатель зависит не только от веса, но и от того, как будут использоваться лыжи:Индекс жесткостиКаждый производитель устанавливает собственные показатели жесткости. Поэтому если лыжнику подошла модель с определенным показателем, например от Fischer, совершенно не значит, что такое же значение у другого бренда даст тот же эффект.Таблицы с расшифровками индексов жесткости нужно искать на сайте конкретного производителя лыж.Конструкция лыжОсновные элементы лыж:Тип основы и наличие кантовОснова коньковых лыж, как правило, гладкая и без насечки под колодкой, с одним или двумя продольными желобками. Классические лыжи могут быть как с насечками на основе, так и без них.У ряда моделей есть кант — выпирающая кромка на стыке боковины и скользящей поверхности. Она особенно необходима на горных лыжах, без нее на склоне они могут стать неуправляемыми.Производители лыжПроизводителей лыж сегодня очень много, но среди них особенно выделяют следующие.Стоимость лыжРазличных лыж и сопутствующих им аксессуаров в продаже огромное количество. Поэтому найти можно как бюджетные варианты до 5 тысяч рублей, так и профессиональные, стоимость которых начинается с 20 тысяч рублей.Но выбирать лыжи по стоимости, по мнению экспертов, не лучшая идея: все факторы должны рассматриваться в совокупности. Нужно помнить, что профессиональные и спортивные модели всегда будут в разы дороже, чем любительские, что тем не менее не гарантирует, что опыт катания на них будет более удачным для конкретного человека.Выбор ботинокОриентироваться при выборе лыжной обуви просто на размер ноги нельзя, обязательно нужна примерка. Лучше — сразу с теплым носком. Ботинки не должны быть слишком свободными или, наоборот, сдавливающими.Для конькового хода нужна обувь, плотно прилегающая к ноге, четко фиксирующая голеностоп при помощи манжеты и ни в коем случае не болтающаяся. Ботинок должен доходить до щиколотки во избежание травм, а жесткая подошва обеспечит максимальное отталкивание. Обувь для классического хода отличается тем, что дольше сохраняет тепло. Лыжные ботинки для детей также должны плотно сидеть на ноге и не болтаться, как правило, они имеют четыре застежки-клипсы.Выбор крепления для лыжПравильно подобранные лыжные крепления помогут получить максимальную отдачу от приложенных усилий. Всего их существует несколько видов:Также крепления бывают:Выбор лыжных палокДлина палок, как и другие показатели, зависит от вида лыж:Выбор лыжной смазкиСмазка необходима для двух главных функций: снижение трения и сцепление с поверхностью при толчке. Составы бывают:Дополнительные аксессуары для лыжДополнительных аксессуаров, которые делают более комфортным и катание, и транспортировку, и хранение лыж, сегодня очень много. Знатоки считают самыми полезными:Как хранить лыжиСпособы хранения зависят от материала, из которого изготовлены лыжи:Советы специалистовВиктор Саветников, PRO-эксперт “Спортмастер PRO”, перечислил пять самых распространенных ошибок при покупке лыж и сопутствующего снаряжения:Кирилл Кочергин, совладелец компании Getski.me, отмечает: тем, кто пробует лыжи в первый раз и прежде не бывал на склоне, лучше всего обратиться в прокатные центры. Эксперты подберут снаряжение куда быстрее и профессиональнее, ведь на начальном этапе у человека пока еще нет понимания того, что действительно ему подойдет."Помимо правильного подбора лыж, не забывайте про личную безопасность. Всегда надевайте шлем. Пусть это и покажется многим странным, мол, я же умею кататься, не падаю. Вы, может быть, и не падаете, но некоторые новички, еще и без инструктора, сразу хотят кататься на более сложных трассах, и в силу отсутствия опыта и излишней самоуверенности не могут контролировать свои действия, что приводит к столкновениям на трассе. У них могут быть самые серьезные последствия", – предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html

https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734968.html

https://ria.ru/20211201/katki-1761714216.html

https://ria.ru/20211129/gory-1761225453.html

https://ria.ru/20220105/gory-1763829222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, впечатления - туризм, горнолыжный спорт, лыжные виды спорта, россия, отдых