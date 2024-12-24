Как подобрать лыжи и палки по росту и весу — таблица, советы экспертов
© Depositphotos.com / Jim_FilimКак выбрать лыжи
© Depositphotos.com / Jim_Filim
Как выбрать лыжи
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выбор лыж – процесс не такой простой, как может показаться. Профессионал или любитель, “классик” или фрирайдер – каждому спортсмену нужно правильное снаряжение, в том числе крепежи и ботинки по размеру. Как выбрать лыжи ребенку и взрослому, чем беговые отличаются от горных, а также таблица соотношения длины полоза и роста – в материале РИА Новости.
Как выбрать лыжи
Грамотный выбор лыж напрямую влияет не только на комфорт при катании, но и на безопасность. Универсального подхода здесь нет, в каждом случае будут важны индивидуальные факторы.
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Для взрослых
Лыжи для взрослых выбирают с учетом:
- роста и веса (по ним определяют необходимую длину и жесткость);
- стиля катания;
- уровня навыков.
Для детей
Подбирая лыжи для детей, учитывают не только вес и рост, но и возраст. Помимо длины, также учитывается и ширина полоза. К примеру, детям от трех до шести лет нужны широкие лыжи с круглым носком. Они помогают малышу освоиться на снегу, так как достаточно устойчивы и управляемы. В школьном возрасте, когда ребенок становится уже более осторожным, можно приобретать узкие лыжи – примерно пять-семь сантиметров в ширину. А для подростков снаряжение выбирают уже с учетом стиля катания. Если ребенок не в первый раз стоит на лыжах, чувствует себя уверенно и способен проводить базовые маневры – полозья могут быть шириной пять сантиметров, тогда как совсем новички более комфортно будут чувствовать себя на десятисантиметровых.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники на дистанции Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2019"
Участники на дистанции Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2019"
Типы лыж по стилю катания
Традиционно выделяют три стиля катания, каждому из которых соответствует свой вид лыж.
Классические
Основное преимущество таких лыж – они отлично подходят для новичков. Их рекомендуют использовать на хорошей, специально оборудованной трассе. Основные особенности классических лыж:
- длина обычно не больше 207 сантиметров, загнутый носок, а в некоторых моделях — насечки для контроля движения;
- жесткость либо средняя, либо ниже средней. Это позволяет направить вес спортсмена на среднюю часть лыжи при толчке;
- большой выбор внешнего вида и широкий диапазон цен — начинающим будет легко найти бюджетный вариант.
Коньковые
Коньковый стиль характеризуется катанием с попеременным отталкиванием обеими ногами и разнонаправленным скольжением. При таком движении траектории ног частично пересекаются, и есть вероятность зацепиться, поэтому коньковые лыжи — относительно короткие, обычно не более 192 сантиметра. Другие особенности:
- тупые носки;
- высокий показатель жесткости на изгиб в продольном сечении;
- небольшой зазор в средней части (около двух-трех миллиметров) для увеличения эффективности толчка;
- не подходят для горных спусков или долгих туристических переходов. Их, как правило, используют на укатанных трассах.
Комбинированные
Длина комбинированных лыж приближена к коньковым, но они подходят и для классического хода. Правда, их придется смазывать: как правило, специальные насечки отсутствуют. Комбинированные лыжи прекрасно подойдут для тех, кто еще не определился со стилем катания или не может иметь несколько пар.
У такого типа есть и другие плюсы:
- длина не превышает 200 сантиметров, что позволяет кататься коньковым ходом. Но делать это надо с осторожностью, чтобы лыжи не зацепились друг за друга;
- широкий модельный ряд, разнообразный как и по жесткости, так и по ширине.
Но есть и весомый минус: из-за универсальности комбинированные лыжи теряют специфические преимущества классических и коньковых. Поэтому важно, опять же, определиться со стилем катания.
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Типы лыж по назначению
Назначение лыж, как правило, зависит от того, по какому покрытию человек планирует кататься.
Горные
Название говорит само за себя – это лыжи для горных склонов и горнолыжного спорта. Они, в свою очередь, имеют свою классификацию:
- карвинговые (трассовые). Подходят для катания на готовых горнолыжных спусках, позволяют входить в крутые повороты и ехать в карвинговой технике, то есть не на всей скользящей поверхности, а на кантах (кромка по краям планки). В отличие от, например, гоночных, карвинговые — более мягкие, и хорошидля спортсменов с несовершенной техникой;
- для профессиональных гонок. Специальные лыжи для слалома, слалома-гиганта, суперслалома и скоростного спуска. У разных моделей есть своиособенности, но все они предназначены только для профессиональных спортсменов;
- универсальные. Подходят и для спуска по подготовленным трассам, и для фрирайда. Уступают по ряду характеристик специализированным моделям, но нормальны для любительского катания;
- для фрирайда. Более широкие, что позволяет кататься на неподготовленных склонах, удерживаться на глубоком, рыхлом снегу и прыгать с выступов;
- парковые, для фристайла. Используются для прыжков с трамплинов, акробатики и прохождения могульных трасс ( с бугристыми склонами). Как правило, такие модели имеют одинаково загнутые носки и пятки, что позволяет лыжнику комфортно приземляться после прыжков как спиной вперед, так и в стандартной стойке.
Беговые
Это лыжи для бега по ровной поверхности, у них также есть несколько подвидов:
- гоночные. Рассчитаны на спортсменов и любителей, которые важны высокие показатели скорости. Такой вариант подходит только для специально подготовленных трасс;
- любительские (прогулочные). Немного шире гоночных и отлично подходят для обычных катаний в свое удовольствие;
- туристические. Довольно широкие лыжи, за счет этого помогающие не утопать в снегу. Как правило, предназначены для охотников, рыболовов и туристов, которые передвигаются зимой по местности, где нет ни трасс, ни обычной лыжни.
Длина лыж
Лыжи нужно выбирать, исходя из их типа. Длина должна быть:
- классических лыж — на 25–30 сантиметров больше, чем рост человека;
- коньковых – на 10–15 сантиметров больше роста;
- комбинированных – среднее значение между классическими и коньковыми;
- любительских — может быть равнаросту лыжника.
Но окончательный выбор зависит и от других показателей.
© Pexels / Volker MeyerЛыжник
© Pexels / Volker Meyer
Лыжник
Вес и рост лыжника
Оптимальные соотношения роста и длины лыж приведены в таблице ниже.
Рост, см
Классические (длина, см)
Коньковые (длина, см)
Комбинированные (длина, см)
155
180
170
170-180
160
185
175
180
165
190
180
185
170
195
185
190
175
200
190
195-200
180
205
190-192
200-205
185
205-207
192
205
190
207
192
205
Вес, в свою очередь, служит основным критерием при выборе жесткости. Обычно на лыжах указывают допустимые значения в диапазоне, например, 60–70 килограммов.
Жесткость
Показатель зависит не только от веса, но и от того, как будут использоваться лыжи:
- горные мягкие подойдут новичкам, они неплохо входят в повороты, а при выходе из него показывают хорошую устойчивость;
- жесткие модели — для опытных. Они надежнее держат поворот, гасят колебания при катании на неровных поверхностях.
Индекс жесткости
Каждый производитель устанавливает собственные показатели жесткости. Поэтому если лыжнику подошла модель с определенным показателем, например от Fischer, совершенно не значит, что такое же значение у другого бренда даст тот же эффект.
Таблицы с расшифровками индексов жесткости нужно искать на сайте конкретного производителя лыж.
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Конструкция лыж
Основные элементы лыж:
- сердечник— основа конструкции, именно он принимает на себя всю нагрузку и смягчает вибрацию. Может изготавливаться из дерева, пеноматериалов и полиуретана;
- оболочка— состоит из нескольких видов синтетических материалов и защищает сердечник от внешних воздействий;
- скользящее покрытие — обеспечивает легкое движение из-за низкого коэффициента трения, а также имеет высокую износоустойчивость. Сейчас выполняется, как правило, из пластиковых материалов;
- канты— находятся между сердечником и скользящей поверхностью лыж. Усиливают их жесткость и маневренность.
Тип основы и наличие кантов
Основа коньковых лыж, как правило, гладкая и без насечки под колодкой, с одним или двумя продольными желобками. Классические лыжи могут быть как с насечками на основе, так и без них.
У ряда моделей есть кант — выпирающая кромка на стыке боковины и скользящей поверхности. Она особенно необходима на горных лыжах, без нее на склоне они могут стать неуправляемыми.
Производители лыж
Производителей лыж сегодня очень много, но среди них особенно выделяют следующие.
Бренд
Страна
Fischer
Австрия
Rossignol
Франция
Head
Австрия
Atomic
Австрия
Blizzard
Австрия
Salomon
Франция
Volki
Германия
Nordica
Италия
© Pixabay / S. Hermann & F. RichterБеговые лыжи
© Pixabay / S. Hermann & F. Richter
Беговые лыжи
Стоимость лыж
Различных лыж и сопутствующих им аксессуаров в продаже огромное количество. Поэтому найти можно как бюджетные варианты до 5 тысяч рублей, так и профессиональные, стоимость которых начинается с 20 тысяч рублей.
Но выбирать лыжи по стоимости, по мнению экспертов, не лучшая идея: все факторы должны рассматриваться в совокупности. Нужно помнить, что профессиональные и спортивные модели всегда будут в разы дороже, чем любительские, что тем не менее не гарантирует, что опыт катания на них будет более удачным для конкретного человека.
Выбор ботинок
Ориентироваться при выборе лыжной обуви просто на размер ноги нельзя, обязательно нужна примерка. Лучше — сразу с теплым носком. Ботинки не должны быть слишком свободными или, наоборот, сдавливающими.
Для конькового хода нужна обувь, плотно прилегающая к ноге, четко фиксирующая голеностоп при помощи манжеты и ни в коем случае не болтающаяся. Ботинок должен доходить до щиколотки во избежание травм, а жесткая подошва обеспечит максимальное отталкивание. Обувь для классического хода отличается тем, что дольше сохраняет тепло. Лыжные ботинки для детей также должны плотно сидеть на ноге и не болтаться, как правило, они имеют четыре застежки-клипсы.
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Выбор крепления для лыж
Правильно подобранные лыжные крепления помогут получить максимальную отдачу от приложенных усилий. Всего их существует несколько видов:
- система NNN. Разработана норвежской маркой Rottefella и является одним из самых популярных видов. Выпускается сразу под несколькими марками, есть как профессиональные модели, так и подходящие для любителей. У них два продольных полоза для удержания контроля над лыжней. Ботинок крепится только в одной точке, смещенной немного назад, не у носка;
- система SNS. Разработка бренда Salomon. От предыдущего вида отличается тем, что имеет только один продольный полоз, но он достаточно широкий;
- крепления NN 75. Старый стандарт. Работает следующим образом: ботинок устанавливается на металлическую платформу таким образом, чтобы три выступа совпали с отверстиями в подошве. Далее опускается рамка, которая закрепляется крючком. Это недорогие и надежные крепления, подходящие для новичков, любителей.
Также крепления бывают:
- механические — идеальны для профессионалов и спортсменов. При большой скорости и маневрах есть риск того, что лыжа отстегнется, и это может привести к серьезным травмам. При механическом типе такая вероятность исключается;
- автоматические— удобны в эксплуатации. Чтобы их застегнуть, не надо наклоняться, стоит лишь наступить носком ботинка в специальное углубление в замке. Чаще всего такие крепления выбирают для любительского катания.
Выбор лыжных палок
Длина палок, как и другие показатели, зависит от вида лыж:
- для классических – от роста лыжника нужно отнять 25–30 сантиметров. Палки должны упираться в подмышки;
- для коньковых – рост минус15–20 сантиметров. Должны быть чуть выше плеча. Чем длиннее палки для коньковых лыж, тем больше амплитуда толчка, но при этом быстрее наступает усталость.
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Выбор лыжной смазки
Смазка необходима для двух главных функций: снижение трения и сцепление с поверхностью при толчке. Составы бывают:
- универсальные— отличны для новичков, которые еще не знают всех нюансов. Также такие мази нередко используют, если невозможно спрогнозировать погоду. Их можно применять практически при любой влажности, температуре и качестве снега. Но такие составы все равно уступают специализированным для конкретных ситуаций;
- для определенных температур — диапазон, как правило, от –20 °С до +10 °С. При правильном выборе смазка обеспечит повышенный комфорт при катании. К тому же, такие состав не особо чувствительны к структуре снега и другим внешним факторам;
- для разной влажности — для сухой погоды, нормальной, повышенной или высокой влажности;
- для разного типа снега — могут использоваться сразу для разных снежных покровов, при любой их структуре, при новом и падающем снеге. При выборе такого средства важно внимательно изучить инструкцию. Лучше всего брать составы, подходящие сразу нескольким, чаще всего проявляющимся, покрытиям.
Дополнительные аксессуары для лыж
Дополнительных аксессуаров, которые делают более комфортным и катание, и транспортировку, и хранение лыж, сегодня очень много. Знатоки считают самыми полезными:
- чехлы для лыж и палок. Помогают удобно перевозить снаряжение и не пачкать одежду, если лыжи смазаны;
- связки для лыж. Бывают двух видов: липучка и манжета. Первые отлично подходят для туристических лыж, но лучше приобрести сразу несколько комплектов, так как часто теряются. Манжеты подбираются по ширине лыж и подходят под любые модели.
Как хранить лыжи
Способы хранения зависят от материала, из которого изготовлены лыжи:
- из пластика. Неприхотливы, могут находиться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Пластик прекрасно держит форму, поэтому для таких лыж не нужны специальные распорки. Их можно связать липучками или манжетой и просто убрать в чехол. Но важно после каждого катания снимать смазку, а в конце сезона тщательно отмыть специальной смывкой и промазать парафином, чтобы защитить от пересыхания;
- деревянные. Их необходимо хранить носамивверх, в подвешенном положении, чтобы они не касались пола. Такие лыжи нельзя стягивать в середине, вместо этого необходимо в центре, между полозьями, проложить брусок, а по краям скрепить липучками или манжетой. В помещении, где они будут храниться, нельзя допускать высокой влажности и тем более попадания жидкостей на снаряжение. Помимо этого, деревянные лыжи нельзя располагать вблизи батарей и других нагревательных элементов.
© Depositphotos.com / Wojciech GajdaСемья во время зимних каникул
© Depositphotos.com / Wojciech Gajda
Семья во время зимних каникул
Советы специалистов
Виктор Саветников, PRO-эксперт “Спортмастер PRO”, перечислил пять самых распространенных ошибок при покупке лыж и сопутствующего снаряжения:
- 1.Подбор лыж неправильной жесткости. Например, когда взрослый человек покупает недорогую модель детских лыж, плюс-минус подходящих по росту и весу. В этом случае он не получит должного скольжения и будет проваливаться, не получит удовольствия от катания.
- 2.Неправильный выбор креплений – особенно актуально, если человек покупает экипировку онлайн и не разбирается в характеристиках. Чаще всего ориентируются на то, что сейчас в основном представлена унифицированная система крепления, которая подходит большинству ботинок. Но в России много лыжников со старыми моделями, для которых они не подойдут.
- 3.Попытка сэкономить и ограничиться одними и теми же ботинками для классических и коньковых лыж. Коньковый ботинок фиксирует голеностоп и не гнется в подошве, что мешает при движении на классических лыжах. Классический не подходит для конькового хода – в нем отсутствует манжета, которая фиксирует голеностоп, кроме того, он невысокий. От этого идет излишняя нагрузка на мышцы стопы, так как стабилизатор работает неправильно.
- 4.Недостаточное внимание к длине лыж и палок. Длинные лыжи не маневренны, ими сложнее управлять, а слишком короткие могут ограничить скольжение. Чрезмерно длинные палки дают нагрузку на руки и спину, следовательно, раньше наступает усталость. Для профессионалов это, наоборот, плюс, потому их прокачанные мышцы требуют хорошей нагрузки, и в этом случае они будут работать эффективнее и сильнее. Если палки будут слишком короткими, то корпус будет заваливаться вперед и механика движения будет неправильной – из-за этого тоже быстрее наступает усталость, и человек проигрывает в скорости.
- 5.Неправильно подобранная мазь для лыж. Здесь иногда ошибаются даже профессионалы. Если использовать смазки не по погоде или трассе, лыжи не поедут.
Кирилл Кочергин, совладелец компании Getski.me, отмечает: тем, кто пробует лыжи в первый раз и прежде не бывал на склоне, лучше всего обратиться в прокатные центры. Эксперты подберут снаряжение куда быстрее и профессиональнее, ведь на начальном этапе у человека пока еще нет понимания того, что действительно ему подойдет.
"Помимо правильного подбора лыж, не забывайте про личную безопасность. Всегда надевайте шлем. Пусть это и покажется многим странным, мол, я же умею кататься, не падаю. Вы, может быть, и не падаете, но некоторые новички, еще и без инструктора, сразу хотят кататься на более сложных трассах, и в силу отсутствия опыта и излишней самоуверенности не могут контролировать свои действия, что приводит к столкновениям на трассе. У них могут быть самые серьезные последствия", – предупреждает эксперт.
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