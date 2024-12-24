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Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца
Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца - РИА Новости, 24.12.2024
Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца
Восемнадцатилетнюю жительницу Луганска, которая обвинялась в покушении на своего 7-месячного сына, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:08:00+03:00
2024-12-24T18:08:00+03:00
2024-12-24T18:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетнюю жительницу Луганска, которая обвинялась в покушении на своего 7-месячного сына, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике (ЛНР) Елена Марковская. Ранее в ведомстве сообщали, что в мае текущего года 18-летняя луганчанка, не желая воспитывать своего 7-месячного сына, оставила детскую коляску на территории заброшенного здания, зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии и может погибнуть. Спустя 14 часов плач ребенка услышали прохожие и спасли его. "Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летней луганчанке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила Марковская. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20241209/primore-1988070374.html
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происшествия, россия, луганская народная республика, луганск
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск
Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца
Обвиняемая в покушении на младенца жительница Луганска получила три года колонии