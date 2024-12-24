https://ria.ru/20241224/lugansk-1991067149.html

Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца

Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца - РИА Новости, 24.12.2024

Жительницу Луганска осудили за покушение на младенца

Восемнадцатилетнюю жительницу Луганска, которая обвинялась в покушении на своего 7-месячного сына, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила РИА... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:08:00+03:00

2024-12-24T18:08:00+03:00

2024-12-24T18:08:00+03:00

происшествия

россия

луганская народная республика

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетнюю жительницу Луганска, которая обвинялась в покушении на своего 7-месячного сына, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике (ЛНР) Елена Марковская. Ранее в ведомстве сообщали, что в мае текущего года 18-летняя луганчанка, не желая воспитывать своего 7-месячного сына, оставила детскую коляску на территории заброшенного здания, зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии и может погибнуть. Спустя 14 часов плач ребенка услышали прохожие и спасли его. "Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летней луганчанке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила Марковская. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

https://ria.ru/20241209/primore-1988070374.html

https://ria.ru/20241126/taganrog-1985871600.html

россия

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, луганская народная республика, луганск