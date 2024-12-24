https://ria.ru/20241224/lidl-1990937680.html

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией объявил о закрытии

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией объявил о закрытии - РИА Новости, 24.12.2024

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией объявил о закрытии

Супермаркет Lidl, находящийся на границе России и Финляндии и бывший популярным среди россиян, вскоре закроется, следует из информации с сайта магазина. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:30:00+03:00

2024-12-24T09:30:00+03:00

2024-12-24T09:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Супермаркет Lidl, находящийся на границе России и Финляндии и бывший популярным среди россиян, вскоре закроется, следует из информации с сайта магазина."Lidl закроет свои двери 29.12.2024", — говорится в публикации.Причины такого решения руководство компании не указало.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года.В декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что граница с Россией остается закрытой, поскольку финские власти считают, что в случае ее открытия Россия якобы направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов. При этом в Москве отмечали, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20241223/gaz-1990838010.html

https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

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