https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии - РИА Новости, 24.12.2024
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии
Второй западный окружной военный суд заочно назначил 6,5 года колонии общего режима телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:06:00+03:00
2024-12-24T14:06:00+03:00
2024-12-24T14:57:00+03:00
москва
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елена ямпольская
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил 6,5 года колонии общего режима телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Лазареву* виновной, <…> назначить ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в приговоре. Ей также запрещено на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Отмечается, что адвокат телеведущей в ходе прений просил оправдать ее, но суд встал на сторону прокурора.Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса. Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.Адвокат Леонид Соловьев сообщил, что защита обжалует приговор.В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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РИА Новости
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москва, происшествия, россия, татьяна лазарева, генеральная прокуратура рф, андрей альшевских, елена ямпольская
Москва, Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева, Генеральная прокуратура РФ, Андрей Альшевских, Елена Ямпольская
Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии
Суд заочно приговорил к 6,5 года телеведущую Лазареву за оправдание терроризма