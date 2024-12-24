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Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии - РИА Новости, 24.12.2024
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12:25 24.12.2024 (обновлено: 14:28 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990976925.html
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии - РИА Новости, 24.12.2024
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии
Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:25:00+03:00
2024-12-24T14:28:00+03:00
происшествия
татьяна лазарева
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной… назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал прокурор.* Признана иноагентом в России
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происшествия, татьяна лазарева, россия
Происшествия, Татьяна Лазарева, Россия
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии

Прокурор попросил назначить Лазаревой 6,5 года колонии заочно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной… назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал прокурор.
* Признана иноагентом в России
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию
6 декабря, 22:04
 
ПроисшествияТатьяна ЛазареваРоссия
 
 
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