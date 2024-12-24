https://ria.ru/20241224/lazareva-1990976925.html

Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии

Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии - РИА Новости, 24.12.2024

Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии

Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:25:00+03:00

2024-12-24T12:25:00+03:00

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происшествия

татьяна лазарева

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной… назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал прокурор.* Признана иноагентом в России

https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, татьяна лазарева, россия