https://ria.ru/20241224/lazareva-1990976925.html
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии - РИА Новости, 24.12.2024
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии
Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:25:00+03:00
2024-12-24T12:25:00+03:00
2024-12-24T14:28:00+03:00
происшествия
татьяна лазарева
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде попросил заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной… назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал прокурор.* Признана иноагентом в России
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, татьяна лазарева, россия
Происшествия, Татьяна Лазарева, Россия
Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 года колонии
Прокурор попросил назначить Лазаревой 6,5 года колонии заочно